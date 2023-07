Unfall bei Peine: Auto prallt gegen Baum Frau schwerst verletzt

Handorf Zwischen Bülten und Handorf ist eine Autofahrerin am Mittwochmorgen gegen einen Baum geprallt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Bülten und Handorf am Mittwochmorgen: Eine 25-jährige Autofahrerin kollidierte mit einem Baum am Straßenrand.

Eine 25 Jahre alte Frau hat sich am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall nahe Handorf lebensgefährlich verletzt. Auf der Strecke zwischen Bülten und Handorf im Süden von Peine kam ihr Wagen nach rechts von der Straße ab, schleuderte mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum am Straßenrand und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Intensiv- und Rettungshubschrauber waren am Morgen im Einsatz.

Gegen 5.23 Uhr waren die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Handorf und Peine zu dem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 31 gerufen worden. Wie Einsatzleiter Oliver Stöter erklärt, mussten die Rettungskräfte die eingeklemmte Frau aus ihrem Auto befreien. Die Feuerwehrleute lösten dafür das Dach des Fahrzeugs.

Unfall bei Handorf: Rettungshubschrauber fliegt Frau nach Hannover

Wie die Polizei vor Ort erklärte, war die 25-Jährige in Richtung Handorf gefahren. Warum sie in der Linkskurve von der Straße abkam, ist bislang unklar. Andere Fahrzeuge waren Polizei-Angaben zufolge nicht beteiligt. Die Schwerverletzte wurde mit dem Hubschrauber in die Medizinische Hochschule nach Hannover geflogen.

Wegen des Unfalls musste die Kreisstraße für zirka zwei Stunden gesperrt werden. Der Wagen der 25-Jährigen wurde abgeschleppt.