Niedersachsen/Bremen In Bremen wurde nach einem Brand eine tote Person geborgen – die Löscharbeiten laufen. In Osterholz-Scharmbeck brannte ein Wohnhaus.

Nach einem Kellerbrand in Bremen wurde eine tote Person geborgen. Noch seien die Löscharbeiten nicht beendet. (Symbolbild)

Blaulicht Niedersachsen Ein Toter bei Kellerbrand in Bremen geborgen – Das ist bekannt

Bei einem Kellerbrand in Bremen ist eine Person tot aufgefunden worden. Zur Identität des oder der Toten konnte eine Polizeisprecherin am frühen Dienstagmorgen zunächst keine Angaben machen. Auch die Ursache für das Feuer sei noch völlig unklar.

Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge brach der Brand um kurz vor 5 Uhr im Keller eines zweigeschossigen Wohngebäudes aus. Die Löscharbeiten seien noch nicht beendet. Das volle Ausmaß des Brandes ist demnach noch nicht abzuschätzen. Nach ersten Erkenntnissen gelangen acht Bewohner unverletzt ins Freie. Sie seien vor Ort vom Rettungsdienst betreut worden.

Wohnhaus in Osterholz-Scharmbeck geht in Flammen auf

Ein Wohnhaus in Osterholz-Scharmbeck ist am Montag in Flammen aufgegangen. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte, schlug das Feuer aus den Fenstern im Erdgeschoss und es gab eine starke Rauchentwicklung, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Bevölkerung wurde wegen des Rauchs gewarnt, hieß es. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt, weitere Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenhöhe blieb zunächst unbekannt.

Auto prallt gegen Brückenmauer in Salzhemmendorf - vier Verletzte

Ein Auto ist bei Hameln gegen eine Brückenmauer gefahren. Bei dem Unfall am späten Montagabend wurden der 24 Jahre alte Fahrer sowie zwei Frauen im Alter von 29 und 38 Jahren schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein weiterer 33 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Verletzungen.

Den Angaben nach verlor der 24-Jährige beim Abbiegen auf der Landstraße in Salzhemmendorf die Kontrolle über sein Auto. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, weil er vermutlich alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem sollte das Auto auf ein mögliches Versagen der Bremsen hin untersucht werden. Die vier Insassen wurden in Krankenhäuser gebracht.