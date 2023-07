Tipps für günstige Ausflüge für Familien in Niedersachsen

Die Sommerferien 2023 in Niedersachsen sind schon zwei Wochen alt. Viele Familien verbringen einen Teil des Urlaubs zu Hause. Sie überlegen, wohin sie Ausflüge machen können. Wir haben Tipps, wie und wohin Sie in unserem Bundesland günstig mit dem ÖPNV Ausflüge unternehmen können. Für Kinder und Jugendliche hat der Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) ein besonderes Angebot: die U21-Sommerferienkarte. Für die Region Braunschweig, Niedersachsen und den Harz: Das können sie mit ihren Kindern machen. Wir geben Ihnen eine Übersicht, wann sich welches Ticket im Verkehrsverbund Region Braunschweig lohnt. Ganz unten finden Sie weiterführende Links zu Ausflugszielen in der Region und Niedersachsen.

Was Familien maximal für Bus und Bahn ausgeben sollten

Zunächst kommen wir zum Kostenrahmen: Mehr Geld sollten Sie für Mobilität in den Sommerferien nicht bezahlen. Für Reisende gibt es das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat. Wenn Sie viele Ausflüge planen, sind diese Tickets preislich unschlagbar. Sie sollten für Bus und Bahn im nächsten Monat maximal die Summe einplanen, die diese Tickets für Ihre Familie kosten. Die vorausschauende Planung lohnt sich. Zwei Eltern mit zwei Kindern sollten zum Beispiel maximal 196 Euro bezahlen. Doch je nachdem, wohin Sie wollen und wie alt Ihre Kinder sind, können Sie Geld sparen. Im Folgenden vergleichen wir die Preise anhand einer Familie mit zwei Eltern und zwei Kindern zwischen 6 und 14 Jahren.

Im ersten Schritt klären wir die Kosten für Kinder und Jugendliche. Im Nahverkehr des VRB und bei der Deutschen Bahn fahren Kinder unter sechs Jahren grundsätzlich gratis mit. Bei der Bahn müssen sie die Kinder bei der Buchung nicht angeben. Wenn Sie es tun, können Sie aber das Kleinkind-Abteil buchen.

Kinder und Jugendliche ab 6 und unter 15 - es ist kompliziert

Ebenso gratis fahren Kinder unter 15 Jahren in Zügen der Deutschen Bahn, aber nur unter bestimmten Umständen. Sie müssen in Begleitung mindestens einer Person ab 15 Jahren reisen und diese muss die Kinder bei der Buchung angeben. Für Eltern, die mit dem Deutschlandticket reisen, gilt das aber nicht. Hier brauchen Kinder eine eigene Fahrkarte. Bei einem Niedersachsen-Ticket ist es anders: Hier können Reisende bis zu drei Kinder unter 15 Jahren mitnehmen. Das Niedersachsen-Ticket kostet für einen Tag für die erste Person 25 Euro, für die zweite Person zusätzlich 6 Euro und dann je 5 Euro zusätzlich, bis zu maximal fünf Personen. Es gilt für den Nahverkehr in Niedersachsen, und zwar für alle Bahnen und Busse. Unsere Eltern mit zwei Kindern zwischen 6 und 14 könnten also sechs Ausflüge a 31 Euro mit dem Niedersachsen-Ticket machen, bevor sich Deutschlandtickets für die gesamte Familie lohnen. Es gibt aber weitere Angebote, die den Preis drücken können.

Für Kinder und Jugendliche unter 21 Jahren gibt es vom VRB das U21-Sommerticket. Es kostet einmalig 20,60 Euro. Damit fahren sie bis zum Ferienende am 16. August im gesamten VRB, so oft sie wollen. Achten Sie bei der Online-Buchung darauf, dass Sie auf der Website oder in der App des VRB sind. Denn die Deutsche Bahn bietet eine ähnliche Karte an, die U21-Freizeitkarte für Niedersachsen. Sie kostet 29 Euro. Das Ticket umfasst aber Busse und Straßenbahnen nicht, sondern nur Nahverkehrszüge. Beide Tickets zusammen lohnen sich für Jugendliche nicht: Denn dann ist bereits das Deutschlandticket günstiger und bietet mehr Leistung. Wollen die Kinder in ganz Niedersachsen uneingeschränkt den ÖPNV nutzen, ist das Deutschlandticket die beste Wahl.

Das sind die Tarifzonen der Verkehrsverbundes der Region Braunschweig. Foto: VRB

Was Familien für Ausflüge in Niedersachsen bezahlen, hängt von ihren Zielen ab

Dennoch sinken für unsere Beispielfamilie die maximalen Ausgaben auf etwa 140 Euro, wenn sie nur in der VRB-Region Ausflüge machen. Das entspricht der Summe von zwei Deutschlandtickets und zwei U21-Sommertickets. Wenn Sie weniger Ausflüge planen, sollten Sie für Tagesausflüge in der Region die VRB-Preise immer mit dem Niedersachsen-Ticket vergleichen. Denn beim VRB steigen die Preise mit der Distanz. Um bei unserer vierköpfigen Beispielfamilie zu bleiben: In Preisstufe 4 zahlt die Familie im VRB mehr, in Preisstufe 3 nicht. Kinder ab 6 zählen voll für die Gruppentickets, die Familie bräuchte im VRB eine Vier-Personen-Gruppenkarte. Das Netz des VRB erstreckt sich im Norden bis Hankensbüttel, im Süden bis Braunlage, in Osten bis Helmstedt und im Westen bis Hohenhameln. Wenn Sie wissen wollen, was ihr Ausflug im VRB-Netz kostet, nutzen Sie den Rechner auf der Website.

Ausflugstipps für Braunschweig, die Region, den Harz und Niedersachsen

Aber wohin geht der Ausflug? Wir haben für Sie einige Ausflugstipps gesammelt. Folgen Sie einfach den Links in die entsprechenden Artikel. Ein schönes Ziel in Niedersachsen ist die Seehundstation in Norden-Norddeich. Auch in Braunschweig gibt es viele Möglichkeiten, gratis etwas zu erleben. Ab August blüht in der Lüneburger Heide wieder die Heide. Falls Sie in einen Freizeitpark wollen, haben wir auch Vorschläge. Die Kollegen aus Wolfsburg,Helmstedtund Gifhornhaben auch ein paar Tipps. Und auch für den Südharz haben Kollegen Vorschläge gesammelt.