Autofahrer schläft mit 3,45 Promille in Wolfsburg hinterm Steuer

In Vorsfelde wurde am Sonntagmittag ein alkolisierter und schlafender Autofahrer gestoppt (Symbolbild).

Dank einer aufmerksamenen Zeugin wurde am Sonntag gegen 14 Uhr in Wolfsburg-Vorsfelde ein schlafender und alkoholisierter Autofahrer gestoppt. Die Frau bemerkte den schwarzen Skoda Ocatavia als dieser die Straße Zum Fuhrenkamp in Richtung Landesstraße 291 befuhr. Bei der Einmündung in die Landesstraßemusste der Fahrzeugführer an der roten Ampel stoppen. Da der Mann bei „grün“ allerdings nicht wieder losfuhr, trat die Zeugin an das vor ihr stehende Fahrzeug heran und sprach den Fahrzeugführer an.

Hierbei bemerkte sie, dass der Fahrer des Skoda Octavias eingeschlafen war und erst durch ihre Ansprache aufwachte. Außerdem nahm sie starken Alkoholgeruch wahr. Da das Auto dann allerdings los fuhr, alamierte die Frau sofort die Polizei und konnte noch beobachten, wie der Fahrer in die Straße Mühlenweg abbog.

Polizei stoppt den betrunkenen Fahrer

Wie die Polizei Wolfsburg berichtet, traf eine Funkstreifenbesatzung den Fahrzeugführer wenige Minuten später in seinem Skoda Octavia auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Obere Tor an. Die Seitenscheiben waren heruntergelassen, der Motor lief und der Fahrer saß schlafend auf dem Fahrersitz. Auch den Beamten schlug starker Alkoholgeruch entgegen.

Nachdem die Beamten den Fahrer geweckt hatten, unterzogen sie ihn einer Identitätsfeststellung. Hierbei kam heraus, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 43 Jahre alten Mann handelte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 3,45 Promille. Daraufhin wurde dem 43-Jährigen imKlinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der 43-Jährige wird sich demnächst vor Gericht wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.