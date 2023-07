Mann sitzt zu dicht am Gleisbett und wird von Zug erfasst

Neustadt am Rübenberge In Jesteburg brennt ein Einfamilienhaus und in Osnabrück wird eine Bombe entschärft. Der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

In Neustadt am Rübenberge ist ein Mann vom Zug erfasst und dadurch verletzt worden (Symbolbild).

Ein Mann ist am Bahnhof in Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover von einem Zug erfasst und verletzt worden. Er habe in der Nacht zum Sonntag am Bahnsteig gesessen und seine Beine über dem Gleisbett baumeln lassen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Ein einfahrender Güterzug streifte den Mann. Er wurde an den Beinen verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Warum der Mann so gefährlich dicht an den Gleisen saß, sei unklar, teilte die Bundespolizei mit. Die Bahnstrecke am Bahnhof wurde für rund eine Stunde gesperrt. Etwa 15 Züge verspäteten sich laut Bundespolizei.

Einbrecher lösen in Gesamtschule Brandmeldeanlage aus

Einbrecher haben beim gewaltsamen Öffnen von Tresoren mit Trennschleifern in einer Gesamtschule in Bad Salzdetfurth im Landkreis Hildesheim Feueralarm ausgelöst. Wegen des Rauches habe die automatische Brandmeldeanlage der Schule angeschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Einbrecher flüchteten daraufhin. Die ausgerückte Feuerwehr stellte dann den Einbruch in der Nacht zum Sonntag in dem Schulgebäude fest und alarmierte die Polizei.

Die Täter hatten zuvor mehrere Türen aufgebrochen und Räume nach Wertsachen durchsucht. Die Beamten schätzen den Schaden auf mehrere tausend Euro. Ob die Einbrecher mit Beute entkamen, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Feuer zerstört Einfamilienhaus und Garage in Jesteburg

Ein Feuer hat in Jesteburg im Landkreis Harburg ein Einfamilienhaus und eine als Werkstatt genutzte Garage zerstört. Verletzt wurde bei dem Brand am Samstagabend niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wird auf rund 450 000 Euro geschätzt. Die Brandursache war am Sonntag noch unklar. Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit 140 Einsatzkräften vor Ort.

Fahrerflucht bei Verkehrsunfall in Schüttorf - Frau schwer verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Schüttorf im Landkreis Grafschaft Bentheim schwer verletzt worden. Als die 20-Jährige am Freitag mit ihrem Pedelec fuhr, kam ihr ein auf der Straße mittig fahrendes Auto entgegen, wie die Polizei mitteilte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei die 20-Jährige ausgewichen und vom Pedelec gestürzt. Der unbekannte Autofahrer habe sich von der Unfallstelle entfernt und seine Fahrt fortgesetzt.

Bombenentschärfung in Osnabrück - Fast 10 000 Menschen betroffen

Wegen des Fundes eines Bombenblindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg müssen in Osnabrück an diesem Sonntag fast 10 000 Menschen ihre Wohnung verlassen. Bis 9.00 Uhr sollten alle Bürgerinnen und Bürger das Evakuierungsgebiet verlassen haben, teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Betroffen sind rund 5600 Haushalte. Erst danach könne der Kampfmittelbeseitigungsdienst seine Arbeit aufnehmen. Die Stadt richtete ein Evakuierungszentrum in einer Gesamtschule im Stadtteil Schinkel ein. Während der Entschärfung soll auch die Bahnstrecke Bremen - Osnabrück gesperrt werden.

Der mögliche Blindgänger wurde nach Angaben der Stadt bei der Suche nach Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg im Stadtteil Gartlage entdeckt.

Dass Blindgänger in Osnabrück entdeckt und entschärft werden müssen, kommt immer wieder vor. Weil in der Vergangenheit nicht alle Anwohner rechtzeitig Evakuierungsgebiete verlassen hatten und es zu großen Verzögerungen und Wartezeiten kam, will die Stadt nun erstmals Bußgelder verhängen. Wer nach 9.00 Uhr in dem Evakuierungsgebiet und vor Aufhebung der Sperrung angetroffen wird, muss demnach mit einem Bußgeld von 300 Euro rechnen.