Nach der Hochzeit den Männernamen annehmen - Das sagt das Netz

Vier von fünf Paare entscheiden sich nach der Hochzeit immer noch gemeinsam dafür, den Männernachnamen anzunehmen. Das gilt auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg: Über 80 Prozent der Frauen nehmen den Namen ihres männlichen Partners an. Einer Studie aus den USA zufolge werden Frauen, die nicht den Namen des Mannes annehmen, sogar von ihren Mitmenschen als weniger liebende Partnerinnen wahrgenommen. Dies gelte auch für Frauen mit Doppelnamen.

In unseren sozialen Medien ist das Thema heiß diskutiert worden. Bei Instagram haben wir unsere Nutzer gefragt, welchen Namen sie wählen würden. Insgesamt haben 1914 Userinnen und User abgestimmt. Mit 56 Prozent (1065 Stimmen) bleibt die Mehrheit der Abstimmenden der Tradition treu und die Paare wählen den Männernachnamen. Platz Zwei belegt mit 20 Prozent der Stimmen (384) die Version, dass beide ihren Namen behalten. Nur 14 Prozent (262 Stimmen) machen sich nach der Hochzeit für den Frauen-Familiennamen stark. Auf dem letzten Platz liegt das „Team Doppelname“ mit 203 Stimmen, was elf Prozent entspricht.

Das sind die Diskussionen auf Instagram und Facebook

Vor allem auf Instagram sorgte das Thema Namensgebung nach der Hochzeit für viel Diskussionsstoff. Auf Facebook hielt sich die Diskussion dagegen in Grenzen. Jenny Wolter wies darauf hin, dass sie den Namen ihres Mannes mit Stolz trägt. Anders ist es bei User „garylicious“ auf Instagram. Er ist stolz, weil er den Namen seiner Frau angenommen hat, was auch „bs.thore281“ gemacht hat.

Lustig und vielleicht auch etwas traurig zugleich ist der Kommentar von „katarzynajanishewska“. Ihre Sparkasse sei nach der Eheschließung davon ausgegangen, dass sich ihr Name geändert habe. Andere User berichten, dass jeder Ehepartner seinen eigenen Namen behalten habe. So war es zum Beispiel bei „Rosiejoan“ und bei „piaspia90“ der Fall. Letztere berichtet davon, dass ihr Nachname zu ihrer Identität gehört: „Mein Mann hat einen sehr gängigen Namen, ich einen sehr seltenen, aber schönen. Den wollte ich auf gar keinen Fall abgeben! Mein Name bin ich“. Auch „Mattinidry“ beschreibt, dass sie und ihr Mann nach der Trauung jeweils den eigenen Namen behalten haben. Mit der Geburt der gemeinsamen Tochter hat sich die Familie dann aber doch für einen gemeinsamen Familiennamen entschieden.

Doppelname für beide Ehepartner - Das Netz stimmt dafür

Erst im Mai kam von Bundesjustizminister Marco Buschmann der Verstoß, dass beide Partner einen Doppelnamen annehmen können und diesen dann auch an die Kinder weitergeben. Aktuell ist das nicht der Fall. Instagram-User „Winterbluete“ befürwortet das: „Ich finde die österreichische Regelung toll: Doppelname für beide! Hoffe das kommt auch in Deutschland“. Der Kommentar „Und warum nicht den Namen beider verwenden? Wenn eine Familie entsteht, sollten die beiden Nachnamen vereint werden“ geht in eine ähnliche Richtung und stammt von „sherbertlm“.

Die Diskussion entwickelt sich an einer Stelle ausgehend von einem Kommentar von „nettchens_daily_brief“ dann noch in eine etwas andere Richtung. Die Userin beschwert sich, dass die Frau das Kind austrägt, dieses aber den Namen des Mannes trägt, der nicht viel dazu beigetragen habe. Rechtlich ist es allerdings so geregelt, dass bei nichtverheirateten Eltern grundsätzlich zum Zeit­punkt der Geburt nur die Mutter sorgeberechtigt ist. Deswegen erhält das Kind den Namen der Mutter. Das Kind kann den Namen des Vaters erhalten, wenn beide Elternteile einverstanden sind.

Spanien als Vorbild

„Finamuthig“ findet das Vorgehen in Spanien gut: „In Spanien bekommen die Kinder jeweils einen Nachnamen von der Mutter und einen vom Vater, die beide ihre eigenen Namen behalten“.