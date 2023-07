ADAC: Viel Verkehr auf Niedersachsens Straßen am Wochenende

Hannover ADAC kündigt staureichstes Wochenende der Saison an. Lesen Sie, wo es in Niedersachsen voll wird und wie sich Fahrer verhalten sollten.

Autos fahren über die Autobahn A7 in der Nähe vom Kreuz Hannover-Kirchhorst. Mit dem Beginn der Sommerferien in mehreren Bundesländern wird ein hohes Reiseaufkommen und Staus auf verschiedenen Fernstraßen erwartet.

Auch an diesem Ferienwochenende wird es wieder voll auf Niedersachsens Straßen. Die meisten Staus sind nach Angaben des ADAC am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu erwarten. Es drohe eines der staureichsten Wochenenden der Saison. Dies liege unter anderem daran, dass bis auf Bayern und Baden-Württemberg nun in allen Bundesländern die Sommerferien begonnen haben. „Wie immer gibt es besondere Punkte, wie den Abschnitt zwischen dem Walsroder Dreieck und Bispingen auf der A7, wo es traditionell besonders voll wird“, sagte eine Sprecherin des ADAC am Freitag. Auch die Autobahnen und Fernstraßen in Richtung Küste werden wieder viel befahren sein.

Viel Verkehr und Stau werde es so beispielsweise auch auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg oder der A7 zwischen Hannover und Hamburg im Bereich Thieshope geben, wo eine große Baustelle den Verkehr einengt. Im Großraum Hamburg war es nach Angaben des ADAC bereits am Freitagmittag sehr voll.

ADAC: Bei Anzeichen eines Staus soll Rettungsgasse gebildet werden

Falls man schon mitten im Stau stehe, raten die Experten des ADAC, erst ab einer Staulänge von zehn Kilometern auf eine Nebenstrecke auszuweichen. Auf jeden Fall sollten Laster- und Autofahrer schon bei den ersten Anzeichen eines drohenden Staus eine Rettungsgasse für die Einsatzkräfte bilden. Außerdem sollten Reisende gerade jetzt bei den höheren Temperaturen immer genug Getränke und leichte Speisen mit an Bord dabei haben.