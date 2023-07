Neue FDP-Spitze in Niedersachsen: Steuerklasse 3 und 5 sollen weg

In der Diskussion um die Zukunft des Ehegattensplittings hat die neue Spitze der Niedersachsen-FDP klar Position bezogen. Konstantin Kuhle, der neue Landeschef der Liberalen und zugleich auch Fraktions-Vize der FDP im Bundestag, sagte unserer Zeitung: „Den SPD-Vorschlag werden wir so in dieser Legislaturperiode nicht umsetzen.“

Damit zeichnet sich neuer Streit in der Ampel-Koalition ab, denn bei SPD und Grünen mehren sich die Stimmen, die eine Änderung des Steuergesetzes fordern. Zuletzt hatte zum Beispiel Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) darauf verwiesen, dass die Regelung „aus der Adenauer-Zeit“ stamme und davon ausgehe, „dass die Frau zu Haus ist und sich um Heim, Herd und Kind kümmert, während der Mann das Familieneinkommen beschafft“, so Weil.

Kuhle: Weils größtes Projekt ist seine Nachfolge

Es sei ja kein Wunder, dass Herr Weil sich hinter den Vorschlag des aus Niedersachsen stammenden Parteichefs Lars Klingbeil stelle, sagte hingegen der Göttinger Kuhle. „Diese Debatte treibt die SPD bewusst in die Ampel hinein. Die SPD will eine Gegenfinanzierung schaffen, weil die grüne Familienministerin Paus eine Einschränkung des Elterngelds vorgeschlagen hat.“ Kuhle erklärte: „Wir stehen aber nicht zur Verfügung, arbeitenden Eltern durch eine Abschaffung des Ehegattensplittings Geld abzuzwacken — nur damit alle Gutverdiener weiterhin das Elterngeld bekommen.“

Die Liberalen aus Niedersachsen machten im Doppelinterview mit unserer Zeitung hingegen einen eigenen Vorschlag. Die neue Generalsekretärin Imke Haake sagte: „Wir wollen die Steuerklassen 3 und 5 abschaffen, ohne auf den Splittingvorteil zu verzichten. Dann sollen die Ehepartner selbst entscheiden, wie sie den Alltag organisieren.“

Kuhle und Haake übten auch Kritik an der rot-grünen Landesregierung. Kuhle sagte: „Das größte Projekt, dass Ministerpräsident Weil gerade bearbeitet, ist die Suche nach seinem Nachfolger. Das ist zu wenig. Mir fehlt in der rot-grünen Landesregierung der Ehrgeiz.“ Kuhle und Haake traten ihre Ämter nach dem Landesparteitag im März in Hildesheim an. Im vergangenen Herbst flog die FDP aus dem Landtag.