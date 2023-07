Goslar: Polizei sucht 6-jährige – sie taucht an kuriosem Ort auf

Die Polizei und Feuerwehr haben am Mittwoch eine Sechsjährige gesucht, an der Steinberg-Alm wurde sie gefunden (Symbolfoto).

Die Polizei Goslar hat am Mittwochnachmittag nach intensiver Fahndung mit vielen Einsatzkräften ein vermisstes Kind wohlbehalten aufgefunden und in die Obhut der Eltern zurückgebracht. Seit Mittwochmittag, 12.30 Uhr, war das sechsjährige Mädchen aus dem elterlichen Wohnhaus in der Goslarer Innenstadt verschwunden. Für die Suche nach dem Kind zog die Polizei Goslar alle verfügbaren Kräfte zusammen und wurde dabei von der Feuerwehr, Personenspürhunden sowie Einsatzkräften der Zentralen Polizeidirektion unterstützt. Für die Suche setzte die Feuerwehr zudem weitere Suchhunde und eine Drohne ein, heißt es in einer Mitteilung.

Zwei aufmerksame Passantinnen bemerkten das Mädchen gegen 15.50 Uhr in der Nähe der Steinberg-Alm und verständigten die Polizei, die kurz darauf Eltern und Kind wieder glücklich vereinen konnte.

In Wildemann hat die Polizei einen weiteren Vermisstenfall registriert. Dort wird ein 59-Jähriger gesucht.