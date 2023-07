Clausthal-Zellerfeld feiert das Oberharzer See- und Sommerfest

Der Oberharz feiert den Sommer: Am Sonntag, dem 23. Juli, von 11 bis 18 Uhr gibt es vielfältige Aktionen im Waldseebad Clausthal-Zellerfeld. Auch wenn die Temperaturen vielleicht nicht in Richtung tropische Hitze gehen werden, bestehen zahlreiche Möglichkeiten, eine Menge Spaß zu erleben, lädt die Tourist-Informationen Oberharz ein.

„Gäste und Einheimische können sich an diesem Tag auf viele Spiele sowie eine bunte Meile am Waldseebad Clausthal freuen. Ein Event für Groß und Klein, das die Sommerferien im Oberharz zum besonderen Erlebnis macht!“, verspricht Katharina Dundler von der Tourist-Informationen Oberharz.

An Land werde an diesem Sommer-Sonntag, neben dem Programm im Wasser, viel geboten. Die bunte Standmeile präsentiere, neben Leckereien für jeden Geschmack, auch Informations- und Spielangebote mit Hüpfburg, Bubble-Soccer sowie Bungee-Run der AOK. Und auf dem Wasser gibt es ein buntes Programm mit Wasserball-Laufen, Aqua-Paddlern für Kinder und Stand Up Paddle Boards.

Spiel und Spaß stehen im Mittelpunkt des Oberharzer See- und Sommerfestes. Foto: Tourist-Information Oberharz / Unternehmen

Beachvolleyball-Turniere für Kinder und Erwachsene

Wer sich sportlich auf Sandboden austoben will, der sollte dies zu zweit beim Beachvolleyball-Turnier oder in der Gruppe bei der „Familien-Freunde-Firmen-Trophy“ in verschiedenen spaßigen Disziplinen tun. Das Beachvolleyball-Turnier wird in Zweierteams ausgetragen. Vormittags starten Kinderteams bis 16 Jahre, danach sind die Erwachsenenteams eingeplant. Für Erwachsene kostet die Turnierteilnahme 5 Euro pro Person. Die Einnahmen aus dem Turnier werden einem sozialen Zweck gespendet.

Interessierte können sich für verschiedene Beachvolleyball-Turniere anmelden. Foto: Tourist-Information Oberharz / Unternehmen

Auch die „Familien-Freunde-Firmen-Trophy“ lädt mit drei Teilnehmern pro Team und verschiedenen Spielen zum lustigen Kräftemessen mit Kollegen oder der eigenen Familie ein: mit Dosenlaufen, Wassertransport, Kanuwettfahren, Loch im Eimer und vielen weiteren Spielen.

Gewinner aller Turniere erhalten Preise. Empfehlenswert ist es, sich vorab auf der Website für das Beachvolleyball-Turnier und die Olympiade „Familien-Freunde-Firmen-Trophy“ anzumelden.

Beim Oberharzer See- und Sommerfest gibt es auch Kanuwettfahren. Foto: Tourist-Information Oberharz / Unternehmen

Der Eintritt für das Familienfest am Sonntag kostet 4 Euro pro Person (ab sechs Jahre) inklusive Wasser- und Landspielen (außer Beachvolleyballturnier) sowie Bademöglichkeit.

Informationen und Details zur Anmeldung der Turniere und zu Preisen unter: https://www.oberharz.de/sommer/veranstaltungen-im-harz/see-sommerfest