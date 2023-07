Wolfenbüttel: 20 Leichtverletzte bei Gas-Unfall bei AGCO

Bei der Firma AGCO in der Gebrüder-Welger-Straße in Wolfenbüttel haben sich am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall 20 Menschen leicht verletzt. Eine Person kam in das Städtische Klinikum zur ambulanten Behandlung. Grund war der Austritt gesundheitsgefährdender Gase.

Wie die Polizei berichtet, hatte eine Fremdfirma bereits am Vortag angefangen, Fräsarbeiten am Boden durchzuführen. Dadurch, dass in der Vergangenheit Lacke und andere chemische Stoffe in den Boden eingedrungen waren, wurden bei den Arbeiten Gase freigesetzt. Am Dienstag klagten mehrere Mitarbeitende über Übelkeit, die zunächst nicht mit den Arbeiten in Verbindung gebracht worden waren. Am Mittwoch meldeten sich jedoch unmittelbar weitere Mitarbeiter und klagten über massive Krankheitssymptome, unter anderem Kopfschmerzen.

Gase bei AGCO in Wolfenbüttel: Keine Gefahr für Allgemeinheit

„Ein Rettungseinsatz war unerlässlich“, sagt die Polizei. So waren am Mittwochvormittag Rettungswagen, Notarzt und die Feuerwehr Wolfenbüttel mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Nachgefordert wurde zudem der Messtrupp des ABC-Zugs der Braunschweiger Feuerwehr, um Schadstoffe zu messen.

Für Personen außerhalb der betroffenen Halle des Werkes bestanden zu keinem Zeitpunkt Gesundheitsgefahren, versichert die Polizei. Die Ermittlungen dauern wiederum an.

Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte Dr. Petra Artelt, Leiterin des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes Braunschweig, am Mittwoch, dass eine Mitarbeiterin ihrer Behörde bei Agco gewesen sei. „Mehrere Beschäftigte waren bei Bauarbeiten vor Ort einer Gesundheitsgefährdung vermutlich durch Austritt gasförmiger Stoffe ausgesetzt. Nach Beseitigung der Gefährdung werden nun die genauen Ursachen ermittelt, auch um eine solche Gefährdung zukünftig auszuschließen“, so die Behördenleiterin in ihrer Mail an die Redaktion.

In einer Stellungnahme bestätigt Agco am Mittwoch Nachmittag: „Am Morgen des 19.07.2023 kam es während des Betriebsurlaubes bei Fräsarbeiten in einer abgeschlossenen Produktionshalle der Firma AGCO/Fendt in Wolfenbüttel zu einem Vorfall. Dabei wurde bei Bauarbeiten bei einigen Mitarbeitenden der beauftragten Baufirma die Atmung beeinträchtigt. Die Behörden untersuchen den Vorfall mit Unterstützung von Fendt.“

Agco ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Landmaschinen und Technologien für Präzisionslandwirtschaft. Zu den Kernmarken des Unternehmens zählen unter anderem Challenger und Fendt. Agco wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Duluth, Georgia, USA. Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von zirka 11,1 Milliarden US-Dollar.

Nach Informationen unserer Zeitung handelte es sich um einen Gasaustritt. Foto: Jörg Koglin / FMN