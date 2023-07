Gifhorns Wasserverband warnt: E.Coli-Keim im Trinkwasser

Der Wasserverband Gifhorn hat im Wasserwerk Wedelheine einen E.Coli-Keimnachgewiesen, das teilt Geschäftsführer Andreas Schmidt am Mittwochmorgen mit. Von Wedelheine werden Teile der Samtgemeinden Papenteich und Isenbüttel mit Trinkwasser versorgt.

„Am Ausgang des Wasserwerkes wurde eine geringe mikrobiologische Belastung gemessen, die aber ein gesundheitliches Risiko nicht gänzlich ausschließen lässt“, so Schmidt in einer Mitteilung an unsere Redaktion. Es sei ein Keim von E. Coli in 100 Milliliter Probenwasser gefunden worden. Der Grenzwert gemäß Trinkwasserverordnung ist 0 Keime. Koloniebildende Einheiten bei 22 Grad seien eine gefunden worden (Grenzwert 100). Bei 36 Grad hätten sich null Einheiten (Grenzwert 100) ergeben, ebenso wenig Coliforme Keime (Grenzwert 0) und Enterokokken (Grenzwert 0). Es sei eine sehr geringe Belastung, im Grunde, die kleinste, die sich überhaupt feststellen lässt, sagt Schmidt auf Nachfrage unserer Zeitung: „Man redet sonst über Tausende Keime oder Millionen.“

E.Coli-Bakterien könnten unter anderem zu Durchfall führen, so Schmidt weiter. Trotz der geringen Belastung sei aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes in Absprache mit dem Gesundheitsamt das Trinkwasser bis auf Weiteres mindestens 10 Minuten lang abzukochen, sofern es zum Trinken oder zur Zubereitung von Speisen oder Getränken, zum Zähneputzen oder zum Reinigen offener Wunden verwendet werden soll.

Die Probe, die am Mittwochmorgen zum postiven E.Coli-Ergebnis führte, sei am Montag genommen und im Labor des Landkreises untersucht worden. Bereits Dienstagmittag habe es von dort einen Hinweis gegeben, dass sich auf der Nährstofflösung etwas entwickeln könnte. Daraufhin seien vorsichtshalber auch aus den verschiedenen Leitungen Proben entnommen und zum Labor gebracht worden, um zu erfahren, ob die Bakterien auch im Leitungsnetz vorhanden sind. „Die Ergebnisse dazu bekommen wir aber erst morgen“, sagt der Geschäftsführer - also am Donnerstag.

Währenddessen liefen umfangreiche Untersuchungen zur Feststellung der Ursache auf Hochtouren, versichert Schmidt. Die Mitarbeiter seien dabei, die betroffenen Gebiete und Ortschaften einzugrenzen. Denn durch verschiedene Arbeiten an den Netzen seien diese durch Schieber mal verbunden, mal abgetrennt - dies werde gerade ermittelt. Daraus ergibt sich zurzeit, dass lediglich folgende Bereiche überhaupt betroffen sind:

Gemeinde Meine außer Grassel

außer Grassel Gemeinde Vordorf - der Rest des Papenteichs wird von Groß Schwülper aus versorgt

- der Rest des Papenteichs wird von Groß Schwülper aus versorgt Gemeinde Wasbüttel

Gemeinde Calberlah außer Jelpke

außer Jelpke Im Ort Isenbüttel nur der Bohlweg mit den Hausnummern 1 bis 13 sowie Hausnummer 15. Der Rest des Ortes erhält sein Trinkwasser über die Tankumsee-Siedlung vom Wasserwerk Westerbeck.

Der Wasserverband will die Bevölkerung informieren, sobald die gewohnte Trinkwasserqualität wieder hergestellt ist.

Dieser Artikel wurde und wird gegebenenfalls weiter aktualisiert.