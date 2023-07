Stadtradeln: 555.571 Kilometer für den Klimaschutz

Göttingen In Landkreis und Stadt Göttingen werden 90 Tonnen CO2 eingespart - auch Stadt Herzberg und Samtgemeinde Hattorf beteiligen sich

In Stadt und Landkreis Göttingen haben 2.450 Radlerinnen und Radler im Rahmen der Kampagne Stadtradeln 555.571 Kilometer zurückgelegt.

Am 24. Juni endete die dreiwöchige Kampagne „Stadtradeln“ in Landkreis und Stadt Göttingen. Die Ergebnisse des diesjährigen Aktionszeitraums stehen nun fest und übertreffen die Ergebnisse des Vorjahres: 555.571 Kilometer, fast 150.000 Kilometer mehr als im vergangenen Jahr, legten die 2.450 Radlerinnen und Radler gemeinsam zurück. Durch den Verzicht auf das Auto und die Nutzung des Fahrrads wurden insgesamt 90 Tonnen CO2 vermieden. Darüber informiert die Göttinger Kreisverwaltung.

In diesem Jahr nahmen neben Stadt und Landkreis Göttingen zum ersten Mal auch die Städte Duderstadt, Hann. Münden und Herzberg, die Flecken Bovenden und Adelebsen, die Samtgemeinden Dransfeld und Hattorf sowie die Gemeinden Gleichen und Rosdorf an der Kampagne des Klima-Bündnisses teil. Landrat Marcel Riethig: „Die große Teilnahmebereitschaft hat unsere Erwartungen wieder weit übertroffen. Ganz besonders freue ich mich über den Beitrag der 21 teilnehmenden Schulen und Kindergärten in Stadt und Landkreis Göttingen: Sie haben mit 709 Radelnden insgesamt 136.871 Kilometer zurückgelegt und dabei 22 Tonnen CO2 eingespart.“

Alle Ergebnisse gibt es unter www.stadtradeln.de/landkreis-goettingen.

Im deutschlandweiten Vergleich liegen Stadt und Landkreis Göttingen derzeit auf dem 96. Platz. Insgesamt haben sich bisher 2.793 Kreise und Städte mit 883.000 Radelnden angemeldet. Zusammen haben allen Radelnden 171 Millionen Kilometer zurückgelegt und dabei 27.000 Tonnen CO2 eingespart. Der bundesweite Aktionszeitraum läuft noch bis zum 30. September.