Mann schießt aus Wohnung in Wilhelmshaven

Ein Mann soll aus einer Wohnung in Wilhelmshaven mehrere Schüsse abgegeben haben. Ein Zeuge habe am Montagabend den 34-Jährigen am Fenster der Wohnung mit einer Waffe hantieren und schießen sehen, teilte die Polizei mit. Zunächst sperrte die Polizei das Wohnhaus weiträumig ab. Spezialeinsatzkräfte nahmen den Mann später in der Wohnung fest und beschlagnahmten ein Luftgewehr samt Munition. Eine akute Gefährdung lag laut Polizei nicht vor. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Beweggründe des 34-Jährigen blieben zunächst unklar.

Kreis Diepholz: Auto gerät in Graben und überschlägt sich - zwei Verletzte

Bei einem Unfall in Barver (Landkreis Diepholz) haben sich zwei Insassen mit einem Auto überschlagen und dabei verletzt. Der 25 Jahre alte Fahrer des Wagens wollte am Montagnachmittag einen Sattelzug überholen, als dieser seine Geschwindigkeit reduzierte, um nach links abzubiegen, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrzeuge kollidierten, das Auto geriet in einen angrenzenden Graben, überschlug sich und begann zu brennen. Der Fahrer und seine 59 Jahre alte Mitfahrerin konnten geborgen werden. Die Frau wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, der Fahrer verletzte sich leicht.

Kreis Cuxhaven: 250.000 Euro Sachschaden bei Stall-Brand

Am Montagabend ist in Stinstedt (Landkreis Cuxhaven) bei einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb ein Sachschaden in Höhe von rund 250.000 Euro entstanden. Laut Angaben der Polizei von Dienstag bemerkten drei Menschen das Feuer an einem Stall und konnten sich unverletzt aus dem Wohngebäude des Hofes retten. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Durch den Brand starb eine Kuh. Der Stall wurde vollständig zerstört. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Osnabrück: Scheune gerät vermutlich aufgrund Blitzeinschlags in Brand

Vermutlich aufgrund eines Blitzeinschlags ist in Osnabrück die Scheune eines Reiterhofs in Brand geraten. Ersten Erkenntnissen nach schlug der Blitz in das Dach der Scheune ein und entzündete das darin gelagerte Stroh, wie die Polizei mitteilte. Auch auf ein in der Nähe stehendes Wohnhaus soll das Feuer übergetreten sein. Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Löscharbeiten dauerten am Montagabend an. Die Schadenssumme war zunächst nicht bekannt.