Im Fall des verschwundenen Chefs des Helmstedter Autohauses Pilarski gibt es offenbar einen weiteren Betrieb, der in den Bankrott schlittern könnte. Der Flüchtige war Eigentümer des Autohauses Teichmann mit Hauptsitz in Helmstedt und Dependance in Wolfsburg. Der Helmstedter Betrieb ist seit Monaten verwaist, das Büro steht leer, der Briefkasten quillt über mit Anwalts- und Gerichtsschreiben, aber im Lager stapelt sich die Ware.