Zukunft des Autoherstellers: Stephan Weil appelliert an VW

Kürzlich fand die dritte Versammlung der Wolfsburger Jugend- und Auszubildendenvertretung im Wolfsburger Congress-Park statt. Auf der Tagesordnung standen unter anderem der Tätigkeitsbericht der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) sowie der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung (GJAV) durch deren Vorsitzende Gianna Leo, teilt der Volkswagen-Gesamtbetriebsrat mit.

Berichte aus dem Wolfsburger Betriebsrat, der IG Metall und der Vertrauenskörperleitung sowie der Berufsausbildung und Informationen zum Thema mentale Gesundheit rundeten demnach den ersten wichtigen Teil der Veranstaltung ab.

Programm „Accelerate Forward – Road to 6.5“ soll Kernmarke effizienter und krisenfester machen

Mit Daniela Cavallo (Vorsitzende Gesamt- und Konzernbetriebsrat Volkswagen AG), Thomas Schäfer (CEO Marke Volkswagen Pkw) und Stephan Weil (Niedersächsischer Ministerpräsident und Mitglied im Aufsichtsrat der Volkswagen AG) hatte die Jugendvertretung drei besondere Gäste zu der Versammlung kurz vor Werksurlaub eingeladen, heißt es weiter. Dabei hätten Thomas Schäfer und Stephan Weil mit ihrem Aufritt vor rund 1700 Auszubildenden und dual Studierenden Premiere bei einer VW-Jugendversammlung gefeiert.

Im Unternehmensbericht habe Thomas Schäfer über die aktuelle Situation und die derzeitigen Herausforderungen gesprochen, mit denen sich Volkswagen konfrontiert sieht. Mit dem bereits vorgestellten Performance-Programm „Accelerate Forward – Road to 6.5“ solle die Kernmarke effizienter und krisenfester gemacht werden, um somit neue Spielräume für die Zukunft zu schaffen. „Als Team werden wir so die Marke wieder wirtschaftlich nach vorne und als ‚Love Brand‘ zurück in die Herzen unserer Kundinnen und Kunden weltweit bringen“, so Schäfer. Dass zu diesem Team die Jugend gehöre, sei dabei eine Selbstverständlichkeit.

Talkrunde mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil

Im Anschluss des Berichts konnten die Anwesenden dem Volkswagen-Gesamtbetriebsrat zufolge ihre Fragen an den Markenchef stellen. Hier habe neben Detailfragen zum Performance-Programm auch Persönliches Platz gefunden. So habe ein Mitarbeiter wissen wollen, ob Thomas Schäfer schon früh von seinem Berufswunsch als Vorstand gewusst habe. Thomas Schäfer: „Nein, ich wusste nicht, dass ich Vorstand werden möchte. Bis zum Abitur wusste ich noch gar nicht, was ich überhaupt mal machen will. Ich kenne aber viele Leute, die es werden wollten, und genau die sind es nicht geworden.“ In der darauffolgenden Talkrunde diskutierte Gianna Leo mit der Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo und dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil unter anderem über das Engagement der Jugend und den Zustand des deutschen Bildungssystems, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Stephan Weil: Anpassungsbedarf in Sachen Digitalisierung und Wissensvermittlung

In Sachen Digitalisierung und der Art und Weise der Wissensvermittlung gebe es laut Stephan Weil Anpassungsbedarf. Auch dass die Bewerberzahlen auf Ausbildungsplätze in der Automobilindustrie und auch in anderen Branchen rückläufig seien, bedauere der Ministerpräsident: „Es gibt viele gute Gründe, eine Berufsausbildung zu machen, vor allem gibt es auch gute Weiterbildungsmöglichkeiten danach. Ich kenne viele, die mit einem solchen Werdegang besser verdienen, als so manch ein Studierter.“

Daniela Cavallo habe sich direkt an die Anwesenden im Publikum gewandt: „Ich bin immer wieder begeistert von euch und euren Überzeugungen. Ihr seid die Zukunft unseres Unternehmens. Ihr seid ein Teil davon. Der Betriebsrat und die Jugend- und Auszubildendenvertretung stehen hinter euch, und wir werden uns immer für euch stark machen!“

Für Stephan Weil seien der Zusammenhalt der Jugend und das politische Engagement ein wesentlicher Schlüssel für die gemeinsame Zukunft. Und er appellierte: „VW ist ein tolles Unternehmen. Bringt euch deshalb weiterhin ein und gestaltet mit.“

Die nächste Jugendversammlung findet am Freitag, 20. Oktober, statt.