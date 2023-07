In Göttingen: Cabrio prallt frontal gegen einen Baum

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es auf der Otto-Brenner-Straße in Höhe des Kauf Park in Göttingen am Freitagnachmittag, 14. Juli gekommen, bei dem die beiden Insassen eines PKW schwer verletzt wurden. Etwa gegen 17.30 Uhr war ein in Richtung Industriegebiet fahrendes Ford Ka Cabrio aus noch ungeklärten Gründen plötzlich nach rechts von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Die teilt die Polizei mit.

Unfallopfder werden in die Uniklinik Göttingen transportiert

Der 42 Jahre alte Fahrer und seine 36-jährige Beifahrerin aus Sachsen-Anhalt erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit Rettungswagen in die Göttinger Universitätsmedizin transportiert.

Die umfangreichen Untersuchungen an der Unfallstelle dauerten bis zum späten Abend. Erst nach Abschluss der Fahrbahnreinigungsarbeiten konnte das zwischen der Einmündung Lange Rekesweg und der Kasseler Landstraße gesperrte gewesene Teilstück der Otto-Brenner-Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. „Das war gegen 23 Uhr“, wie die Beamten erklären.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.