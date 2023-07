Unfall bei Grafhorst: Auto landet im Straßengraben

Grafhorst Der Wagen musste aus dem Graben an der B244 gezogen werden – die Fahrerin des Wagens konnte sich selbst befreien.

Am Samstagnachmittag gegen 16.42 Uhr ist die Ortsfeuerwehr Grafhorst zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesstraße 244 in Richtung Rühen alarmiert worden. Eine junge Fahrerin verlor aus Richtung Rühen kommend, hinter einer Kurve in Höhe des Entlasters, die Kontrolle über ihr Auto und landete im Straßengraben, teilte die Feuerwehr mit.

Die Fahrerin konnte eigenständig das Fahrzeug verlassen und wurde von den Einsatzkräften versorgt. Noch vor Ort wurde sie von dem eintreffenden Notarzt im Rettungswagen untersucht. Sie musste nicht in ein Krankenhaus.

Ihr Fahrzeug musste nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Durch die Aufräumarbeiten war die B244 zeitweise gesperrt. Einsatzende war für die Feuerwehr gegen 17.30 Uhr.