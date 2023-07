Hildesheim In Hildesheim verletzte sich ein Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug – Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Verkehrsunfall wurde ein Motorradfahrer in Hildesheim schwer verletzt. (Symbolbild)

Polizei Niedersachsen Motorradfahrer nach Unfall in Hildesheim schwer verletzt

Beim Zusammenstoß zwischen einem landwirtschaftlichen Gespann und einem Leichtkraftrad in Hildesheim ist ein 54 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Sachstand war ein 55-Jähriger am Samstagvormittag dabei, mit seinem Gespann nach rechts in eine Stichstraße abzubiegen, als der Kradfahrer rechts vorbeifahren wollte, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Diese melden sich bei der Polizei Hildesheim unter (05121) 939115. Dieser Aufruf richtet sich insbesondere auch an den Fahrzeugführer des dem Leichtkraftrad unmittelbar folgenden Pkw.

Postauslieferungsfahrzeug kollidiert mit Hauswand in Delmenhorst

Beim Ausliefern der Post ist eine 25 Jahre alte Fahrerin eines Postautos am Samstag in Delmenhorst gegen eine Hauswand eines Mehrparteienhauses gefahren. Die junge Frau verlor aus zunächst unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, durchbrach einen Gartenzaun und prallte frontal gegen die Wand, wie die Polizei mitteilte. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde beschädigt, das Wohnhaus blieb ohne Schäden. Der Gesamtschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt, wie es weiter hieß.