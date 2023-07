Niedersachsen vererbten oder schenkten über drei Milliarden Euro

Hannover Die Summe an Erbschaften oder Schenkungen in Niedersachsen ist höher als noch 2021. Die Zahlen im Detail.

In Niedersachsen hat es im vergangenen Jahr steuerlich veranlagte Erbschaften oder Schenkungen in Höhe von 3,66 Milliarden Euro gegeben. Alle Freibeträge und Begünstigungen seien bei diesem Betrag bereits abgezogen, teilte das Landesamt für Statistik am Freitag in Hannover mit. Insgesamt seien 15.339 Vermögensübertragungen steuerlich erfasst worden. Daraus resultierten Erbschafts- und Schenkungsteuern in Höhe von zirka 658 Millionen Euro.

Das steuerlich berücksichtigte geerbte und geschenkte Vermögen stieg damit um 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, hieß es. Die festgesetzte Steuer lag dagegen um 2,0 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Erbschaft und Schenkung: Das ist der Durchschnitt in Niedersachsen

In 77,8 Prozent der Fälle ging die Vermögensübertragung dem Landesamt zufolge auf einen Todesfall zurück. Vererbt wurde dabei im Durchschnitt ein Wert von 212.000 Euro. Die festgesetzte Erbschaftssteuer dafür lag im Schnitt bei 44.400 Euro pro Fall. Die restlichen 22,2 Prozent basierten auf steuerpflichtigen Schenkungen von durchschnittlich 332.000 Euro. Die Schenkungsteuer betrug hier im Mittel 39.600 Euro pro Fall.

43,9 Prozent der steuerpflichtigen Erbschaften oder Schenkungen hatten einen Wert jeweils von unter 50.000 Euro. Diese kleineren Erwerbe addierten sich zu einer Summe von 137 Millionen Euro, machten aber nur einen Anteil von 3,7 Prozent am geerbten oder geschenkten Gesamtvermögen aus. Dagegen lagen 8,1 Prozent der steuerpflichtigen Erwerbe über 500.000 Euro. Mit einem Gesamtwert von 2,31 Milliarden Euro entsprachen diese Großbeträge einem Anteil von 63,2 Prozent.