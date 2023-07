Kreis Celle: Auto landet im Wasser – Insassen eingeschlossen

Wienhausen Die Feuerwehr hatte in Wienhagen nicht nur mit der Bergung zu kämpfen, sondern auch mit Gaffern. Der Blaulicht-Überblick für ganz Niedersachsen.

In Wienhausen (Landkreis Celle) ist am Donnerstag ein Auto rückwärts in den Mühlengraben gefahren.

In Wienhausen im Landkreis Celle ist am Donnerstag ein Auto in einem Wasserkanal gelandet. Die beiden Fahrzeuginsassen waren bei Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst noch im Fahrzeug eingeschlossen. Gemeinsam mit einem Ersthelfer konnten die Personen „binnen kürzester Zeit aus dem Pkw befreit werden“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Flotwedel.

Der Wagen war den Feuerwehr-Angaben zufolge rückwärts in den Mühlengraben gefahren – über die Unfallursache und die Schadenshöhe konnte die Feuerwehr zunächst nichts sagen. Das Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen und mit der Unterstützung der DLRG aus dem Wasser geborgen.

Nach etwa drei Stunden war der Einsatz beendet – jedoch nicht ohne Zwischenfälle: „Zum Entsetzen der Einsatzkräfte kam es insgesamt drei Mal zu Behinderungen durch sogenannte Gaffer.“ Diese störten den Einsatz, indem sie Fotos machten. Sie wurden vom Einsatzort verwiesen.

In Wienhausen (Landkreis Celle) ist am Donnerstag ein Auto rückwärts in den Mühlengraben gefahren. Foto: Marcel Neumann / Feuerwehr Flotwedel

Kreis Osnabrück: Reh verursacht Unfall – Fahrer schwer verletzt

Bei dem Versuch, einem Reh auszuweichen, ist am Freitagmorgen in Bippen im Landkreis Osnabrück ein männlicher Autofahrer schwer verletzt werden. Der Mann hat laut Polizeiinformationen bei dem Versuch, einen Zusammenstoß mit dem Reh zu vermeiden, die Kontrolle über sein Auto verloren. Daraufhin prallte er gegen einen Baum und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Dabei wurde er schwer verletzt und musste von den Einsatzkräften aus seinem Auto befreit werden. Der Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Kreis Nienburg: Unbekannte verwüsten Freibad – Schaden von mehreren Tausend Euro

Unbekannte Täter haben ein Freibad in Stolzenau im Landkreis Nienburg schwer beschädigt. Die Schadenssumme dürfte mehrere Tausend Euro betragen, teilte die Polizei am Freitag mit. Beschädigt wurden beispielsweise zahlreiche Fliesen des Schwimmbeckens, außerdem wurde ein Hakenkreuz auf den Boden gemalt. Eine von drei Uhren am Becken wurde eingeschlagen, das Eingangshäuschen wurde verwüstet.

Das Freibad ist nach Polizeiangaben seit zwei Jahren geschlossen – der Tatzeitraum kann demnach nur auf die Zeit vom 7. bis 13. Juli eingegrenzt werden. Die Polizei hofft angesichts der massiven Schäden auf Hinweise etwa von Anwohnern. Laut Polizei hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen – wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.