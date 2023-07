Das sogenannte Blumenviertel in Wesendorf im Landkreis Gifhorn. Hier hat die AfD bei der Landtagswahl fast 50 Prozent eingefahren. AfD-Politiker Stefan Marzischewski-Drewes kann auf die Leute hier zählen.

Wesendorf AfD-Bürgermeister gibt es nur in Ostdeutschland? In einem Viertel in Wesendorf im Landkreis Gifhorn hat die AfD besonders treue Wähler. Ein Ortsbesuch