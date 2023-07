Braunschweigerin gehört zu den weltweit besten VW-Auszubildenden

46 Ausgebildete aus 39 Standorten und 19 Ländern – und Carolin Bock aus dem Werk Braunschweig gehört dazu. Die 22-Jährige hat den „Best Apprentice Award“ gewonnen und ist damit eine der besten Auszubildenden weltweit bei Volkswagen. Wie der Konzern mitteilt, hat sie ihre Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik mit der Note 1,3 abgeschlossen. Insgesamt habe sie vier schriftliche, eine mündliche und eine praktische Prüfung mit im Schnitt 94 Punkten absolviert.

Aktuell studiert Carolin Bock Logistikmanagement an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. „Nach dem Studium möchte sie wieder an den Volkswagen-Standort Braunschweig zurückkehren, um ihre berufliche Karriere in der Logistik fortzusetzen“, heißt es in der Pressemitteilung. Nach der offiziellen Veranstaltung in Wolfsburg fand jetzt die Ehrung im Werk Braunschweig statt.

Braunschweiger Werkleiter: Leistung zahlt sich aus

Vertreter von Werkmanagement, Betriebsrat und Akademie ehrten die Gewinnerin. Werkleiter Martin Schmuck lobte: „Wir sind sehr stolz auf die hervorragenden Ergebnisse unserer Nachwuchskräfte. Ich gratuliere Carolin Bock herzlich. Sie zeigt, dass Leistung sich auszahlt.“ Personalleiter Schahram Khosrawi-Rad sagte: „Eine gute Ausbildung ist die Grundlage für eine Karriere bei Volkswagen. Den Best Apprentice Award zu gewinnen ist eine großartige Leistung, denn international sind das die Besten der Besten.“

Christoph Lerche, Leiter der Volkswagen Akademie Braunschweig/Salzgitter, ergänzte: „Die Auszeichnung unterstreicht die hohe Qualität unserer Ausbildung und zeigt, dass die Berufsausbildung bei Volkswagen einen hohen Stellenwert hat.“ red