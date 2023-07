Emden In Emden geriet ein Freibad-Gebäude in Vollbrand – Löscharbeiten halten an. Ein Geldautomat in Wietmarschen wurde gesprengt und Geld gestohlen.

In Emden ist in einem Freibad-Gebäude ein Vollbrand ausgebrochen. Die Löscharbeiten am frühen Dienstagmorgen halten an. (Symbolbild)

Emder Freibad-Gebäude steht in Flammen

Das Gebäude eines Freibads in Emden ist aus noch unbekannter Ursache in Vollbrand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Dienstagmorgen weiter mit den Löscharbeiten beschäftigt, sagte ein Sprecher der Polizei. Demnach war das Feuer gegen 4 Uhr morgens ausgebrochen. Noch sei das volle Ausmaß des entstandenen Schadens nicht abzuschätzen. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Aufgrund der starken Rauchentwicklungen wurden Anwohner gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Geldautomat in Wietmarschen gesprengt - schwere Schäden

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag im Landkreis Grafschaft Bentheim einen Geldautomaten gesprengt und große Schäden angerichtet. Bei der Detonation sei der Eingang der Sparkassenfiliale in Wietmarschen völlig zerstört worden, teilte die Polizei mit. Den Tätern gelang die Flucht. Sie hinterließen ein Trümmerfeld, die Höhe des erheblichen Schadens an dem Bürogebäude war zunächst unklar. Die Polizei sperrte das Gebiet weiträumig ab, die Ermittlungen laufen. Unbekannt war zunächst, ob die Täter Geld erbeutet hatten.