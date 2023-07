Neuer Automatenkiosk mitten in Braunschweigs Innenstadt

In Braunschweigs Innenstadt, am Bohlweg Ecke Hagenmarkt, hat Ende Juni der „Twenty Four Store Braunschweig“ seine Türen geöffnet. Der erste Automatenkiosk ohne Verkaufspersonal direkt in der City – ein neues Geschäftsmodell mit Raritäten im Sortiment. Zudem schließt der Laden einen Leerstand. Der Wunsch der Betreiber ist es, die Gegend wieder mehr zu beleben.

Dahinter stehen Hakan Tolga Yami und Sarkar Ismail, zwei Braunschweiger Jungunternehmer, die sich auf Basis ihres betriebswirtschaftlichen Hintergrundes zur nebenberuflichen Unternehmensgründung entschlossen haben. Sarkar Ismail ist hauptberuflich als selbständiger Kfz-Gutachter tätig. Über die Automobilbranche haben die beiden Gründer sich auch kennengelernt, Freundschaft geschlossen und nun die gemeinsame Unternehmung gestartet.

Trend aus Japan schwappt nach Braunschweig

„Tatsächlich ist die Idee nicht ganz neu. In Japan zum Beispiel sind Automaten-Stores komplett etabliert – die Leute leben förmlich daraus, rund um die Uhr“, sagt Hakan Tolga Yami. Das sehe man auch in diversen Filmen und Serien. Inzwischen sei der Trend nach Europa geschwappt. „Das ist mir besonders in meinem letzten Urlaub in Holland aufgefallen“, sagt der Geschäftsmann, der seinen Freund und Partner Sakar Ismail daraufhin mit ins Boot holte.

„Ich habe sofort gedacht, das brauchen wir in Braunschweigs Innenstadt auch. Sarkar hat meine Vision verstanden und so sind wir auf die Suche nach einem geeigneten Standort gegangen. Das war mit unser aufwendigster Step. Wir haben viele Kilometer bei Rundgängen durch die City zurückgelegt, bis wir am Bohlweg 43 den perfekten Spot gefunden haben.“

Sarkar Ismail ergänzt: „Durch die Corona-Pandemie mussten wir feststellen, wie schnell ein Unternehmen in Richtung Insolvenz getrieben werden kann. Auch aus dem Grund haben wir uns als zweites Standbein für diesen Weg der Unternehmung entschieden. Weil wir davon ausgehen, wo keine Verkaufskräfte und damit keine Kontaktpersonen sind, kann auch nichts geschlossen werden.“ Auf die Mitarbeiter im Hintergrund könne man natürlich nicht verzichten, das Aufgabenfeld sei einfach verschoben.

Es gibt keinen Alkohol. Stattdessen stehen exotische Produkte aus dem Ausland im Fokus des Automaten-Kiosks. Foto: Bernward Comes / FMN

Raritäten aus dem Ausland jetzt am Bohlweg zu haben

Im Fokus des „Twenty Four Store“ stehen exotische Produkte wie Snacks und Softdrinks aus dem Ausland, darunter Takis aus Amerika, Cheetos aus Japan oder Fanta Banane aus Trinidad & Tobago. Dinge, die nicht an jeder Tankstelle oder im Supermarkt im Standardsortiment erhältlich seien, erläutern die Betreiber. „Wir bedienen damit einen TikTok-Trend bei Jugendlichen, eigentlich sogar zwei, nimmt man die Automaten an sich hinzu“, so Hakan Tolga Yami.

Jugendliche und junge Erwachsene sind die Kernzielgruppe. Sitzflächen im videoüberwachten Automaten-Geschäft sollen zum entspannten Verweilen einladen. Hakan Tolga Yami: „Das ist gern gesehen! Wir freuen uns darüber, einen Ort des Austausches zu bieten. Und wir möchten damit einen Beitrag dazu leisten, das so schöne Braunschweig noch attraktiver und innovativer zu gestalten – vor allem für junge Menschen. Wir denken, dass wir mit unserem Store mithelfen, das Stadtbild im Sinne der Digitalisierung zu modernisieren.“

Automatenkiosk reagiert flexibel auf Kundenwünsche

Neben den genannten Raritäten sind gängige Standard-Softdrinks und Snacks, Tabakwaren und klassische Notfall-Drogerieartikel im rund 350 verschiedene Produkte umfassenden Sortiment in den sechs Automaten enthalten. Dieses sei keineswegs fix, denn der Kundenwunsch zähle. „Wir können und wollen flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen, nehmen über Social Media gerne Feedback entgegen. Das ist das Tolle an diesem Konzept!“ Alkohol schließen Hakan Tolga Yami und Sarkar Ismail dabei für ihren Store aus, vorrangig aus Sicherheitsgründen.

Ein weiterer Automatenkiosk eines anderen Betreibers ist seit Kurzem in Braunschweigs Lindenbergsiedlung zu finden. Außerdem bieten im Kontrast zum „Twenty Four Store“ diverse Verkaufsautomaten, die zum Beispiel in Riddagshausen oder am Prinzenpark stehen, frische Bauernhofprodukte aus der Region.