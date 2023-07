Schwer verletzt: Ast durchschlägt bei Sturm Windschutzscheibe

Hude Eine 37-Jährige in Hude wurde beim Sturm am Sonntagabend schwer verletzt. In Winsen brannte eine leerstehende Druckerei.

Bei Hude (Landkreis Oldenburg) hat ein großer abgebrochener Ast die Windschutzscheibe eines Autos durchschlagen, wodurch eine 37-Jährige schwer verletzt wurde. Sturmbedingt brach der Ast am Sonntagabend an einer Landstraße nähe der Ortschaft ab, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht - sie ist bei dem Unfall aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Der Sohn der 37-Jährigen, der sich ebenfalls im Auto befand, blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens war am Montagmorgen noch unklar.

Großbrand in ehemaliger Druckerei in Winsen – Polizei geht von Brandstiftung aus

In Winsen (Landkreis Harburg) ist am Sonntagmittag ein Feuer in einem leerstehenden Druckereigebäude ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten kam es zu Kreislaufproblemen und Rauchvergiftungen der Feuerwehrleute, wie die Polizei mitteilte. Ebenso bestand die Gefahr, dass das Feuer auf angrenzende Gebäude übergreift. Bewohner aus benachbarten Gebäude mussten deshalb evakuiert und in Notunterkünften untergebracht werden. Die Feuerwehr konnte die Löscharbeiten am Abend beenden. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus - die Kriminalpolizei ermittelt. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet.