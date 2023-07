Niedersachsen: 72-Jähriger stürzt mit Rad in Graben und stirbt

Ein 72-Jähriger ist nördlich von Osnabrück mit seinem Fahrrad in einen Wassergraben gefallen und gestorben. Ein Passant entdeckte den Mann, bei dem ein Notarzt später nur noch den Tod feststellen konnte, am Samstag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Warum der Mann in den Graben in Wallenhorst stürzte, war den Angaben vom Sonntag nach zunächst unklar. Auch sei nicht klar, ob der Mann ertrank oder durch den Aufprall auf einen Stein starb. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es laut den Beamten aber nicht.

Kreis Vechta: Motorradfahrer stirbt nach missglücktem Überholvorgang

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag nach einem schweren Unfall in Goldenstedt im Landkreis Vechta gestorben. Der 62-Jährige habe beim Überholen zweier Traktoren nicht bemerkt, dass der vordere der beiden links abbiegen wollte, teilte die Polizei mit. Der Traktorfahrer übersah den ankommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 62 Jahre alte Mann wurde am Samstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht, wo er einen Tag später starb.

Kreis Osnabrück: 21-Jährige prallt mit Auto gegen Baum und wird schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in Bissendorf im Landkreis Osnabrück gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Die 21-Jährige sei in einer Linkskurve aus bislang ungeklärten Umständen nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort geriet ihr Auto zunächst in einen Graben. Durch eine Art Brücke über den Graben wurde ihr Wagen in die Luft geschleudert. Anschließend prallte das Auto gegen einen Baum und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Sie kam am Samstag in ein Krankenhaus.

Hannover: Polizei stellt bissigen Hund sicher

Nach einer Beißattacke auf einen anderen Hund hat die Polizei in Hannover einen flüchtigen Staffordshire Terrier sichergestellt und in einem Tierheim untergebracht. Das Tier habe zuvor einen Chihuahua durch einen Biss in den Nacken schwer verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Besitzer des angreifenden Hundes entfernte sich nach der Attacke. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, verfolgte den Mann mit ihrem Hund. Als er sie bemerkte, soll er seinen Hund «mit einem Fingerzeig in die Richtung der Hundehalterin geschickt haben», teilte die Polizei mit. Kurz bevor er sie erreichte, habe er ihn allerdings wieder zurückgerufen und floh am Donnerstagmittag.

Am Samstag entdeckte die Polizei den Mann dann auf einer Streifenfahrt zusammen mit seinem Hund. Auf Anordnung des zuständigen Veterinärsamtes wurde das Tier von der Polizei mitgenommen und in das Heim gebracht. Gegen den 43 Jahre alten Besitzer wird nun wegen Bedrohung und wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Oldenburg: Hochzeitskorso bremst Verkehr auf Autobahn aus

Ein Hochzeitskorso hat den Verkehr auf der A29 bei Oldenburg ausgebremst und für mehrere Notrufe bei der Polizei gesorgt. Etwa 20 Autos einer Hochzeitsgesellschaft seien am Samstagabend in Richtung Wilhelmshaven unterwegs gewesen und hätten den Verkehr teilweise auf ein Tempo von nur 40 Kilometer pro Stunde heruntergebremst, teilte die Polizei mit. Überholen sei für andere Verkehrsteilnehmer nicht möglich gewesen, da der Konvoi alle Fahrstreifen blockiert habe. Deshalb seien bei der Polizei mehrere Notrufe eingegangen.

Die Fahrer im Korso konnten letztlich durch mehrere Streifenwagen der Polizei im Stadtgebiet Wilhelmshaven gestoppt werden. Gegen sie alle wurden Strafverfahren wegen eines Verdachts der Nötigung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Kreis Cloppenburg: Ballenpresse in Brand - enormer Sachschaden

Eine Ballenpresse ist bei Garrel (Landkreis Cloppenburg) völlig ausgebrannt. Dadurch sei ein Sachschaden von etwa 70.000 Euro entstanden, teilte die Polizei am frühen Sonntag mit. Die Presse fing den Angaben zufolge am Samstag während Feldarbeiten Feuer. Die örtliche Feuerwehr löschte den Brand.