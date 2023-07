Hitze - Warum der Verzehr von Eis am Stiel so schwierig ist

Braunschweig Hitze - jetzt ein leckeres Eis! Doch der Verzehr von Eis am Stiel sieht nur in Werbefilmen appetitlich aus, meint Susanne Jasper.

Der Verzehr von Eis am Stiel sieht nur in Werbefilmchen appetitlich aus. Die Wahrheit am Küchentisch ist eine andere: Mag dir auch der erste bedachte Biss in die Schokoladenglasur unfallfrei gelungen sein, landet zwei bis zwölf Schlecker später mindestens ein schon leicht angeschmolzener Schokosplitter auf dem Hemd, von wo er sich gern zielstrebig tropfend auf die Innenseite des Hosenbeins verabschiedet. Um von dort seinen unheilvollen Weg als Schokovanillerinnsal aufs Sofa- oder wahlweise Terrassenkissen fortzusetzen.

Man kann so ein Eis natürlich stehend, leicht vornüber geneigt über der Biomülltonne essen, was die Fleckenflut zwangsläufig gegen Null tendieren ließe. Man kann auch den Kopf in den Sand stecken, was ähnlich dämlich wäre, also lässt man es bleiben. Und saut fröhlich weiter allerlei ein. Als wir neulich zu viert mit Eis am Stiel beisammen saßen, fuhr die Waschmaschine hernach Doppelschicht. Obwohl ich jedweden Verschwörungstheorien abhold bin, verstieg ich mich zu der These, dass Eisproduzenten mit Waschmittelherstellern unter einer mafiösen Decke stecken müssen und diese zum Vorteil jener die Glasur besonders splitteranfällig fabrizieren. Die Jungs zeigten mir mit ihren Eisstielen synchron einen Vogel. Aber ich sage Euch: Es gibt schon Eis- und Waschmittelmarken, die unter einem Firmendach produziert werden….. Aber was soll‘s: Kein Eis ist auch keine Lösung.