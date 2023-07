Schwerer Verkehrsunfall in Braunschweig: Auto erfasst Radfahrer

Ein Radfahrer ist nach dem Zusammenstoß mit einem Auto in Braunschweig schwer verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach fuhr ein 52-Jähriger aus Peine mit seinem Wagen am Donnerstag gegen 14.50 Uhr auf der Fallersleber Straße in Richtung Hagenring. In Höhe Theaterwall querte ein kommender 47-jähriger Radfahrer die Fallersleber Straße, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer landete auf der Motorhaube und der Windschutzscheibe des Autos und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er kam ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0531 4763935 entgegen.