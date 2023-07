Feuer in Göttingen: Passanten helfen, Kind zu retten

Göttingen In einem Mehrparteienhaus in Göttingen bricht am Mittwoch ein Brand aus. Zwei Menschen werden verletzt.

Am späten Mittwochnachmittag, 5. Juli 2023, ist es gegen 17 Uhr in der St.-Heinrich-Straße in Göttingen aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Brandentwicklung in einem Mehrparteienhaus gekommen. Das meldet die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer in der Küche der betroffenen Wohnung aus. Vorbeigehende Passanten sahen den Feuerschein durch das verschlossene Fenster, alarmierten umgehend die Rettungskräfte und halfen zudem noch bei der Rettung eines Kindes durch ein anderes Fenster der betroffenen Wohnung.

Das gerettete Kind und eine Angehörige, die beide der starken Rauchentwicklung ausgesetzt waren, wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Küchenbrand in Göttingen: Wohnung unbenutzbar, Polizei ermittelt

Durch den Brand und der daraus resultierenden Rauchentwicklung wurde die Wohnung stark in Mitleidenschaft gezogen und ist derzeit nicht bewohnbar, so die Polizei. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beläuft sich ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge auf etwa 13.000 Euro.

Eingesetzt waren die Berufsfeuerwehr Göttingen sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt.

Der Brandort wurde durch die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Göttingen beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an, berichtet die Polizei abschließend.

