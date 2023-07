Unfall auf Bundesstraße 70: Auto rammt Baum, Fahrer stirbt

Kluse Wahrscheinlich sei der 35-Jährige zu schnell gefahren. Bei einem Lagerhallenbrand in Lohne ist zudem ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.

Bei einem schweren Unfall im Landkreis Emsland ist ein 35 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Wagen des Mannes sei aus zunächst unbekannter Ursache auf der Bundesstraße 70 zwischen Kluse und Dörpen von der Straße abgekommen und habe einen Baum gerammt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Wahrscheinlich sei der 35-Jährige zu schnell gefahren. Der Mann wurde aus seinem Wagen geschleudert, er starb noch am Unfallort. Das Auto geriet in Brand. Weitere Unfallbeteiligte gab es nicht.

Landkreis Vechta: Lagerhalle bei Großbrand zerstört - siebenstelliger Schaden

Bei einem Großbrand in Lohne im Landkreis Vechta ist eine Lagerhalle völlig zerstört worden. Die Schadenshöhe sei Schätzungen zufolge siebenstellig, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Verletzt wurde niemand. Am späten Mittwochabend entdeckte ein Mitarbeiter des Dienstleistungsbetriebs das Feuer in der Halle, die ein Teil eines Gebäudekomplexes ist. In der Halle waren Kunststoffprodukte gelagert. Die Feuerwehr rückte mit rund 250 Einsatzkräften und 40 Fahrzeugen an. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

Technischer Defekt wohl Ursache von Explosion in Bremer Wohnhaus

Ein technischer Defekt hat die Explosion in einem Reihenendhaus im Bremer Norden ausgelöst. Es habe ein Problem mit der Gasleitung oder der Heizungsanlage gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. «Wir gehen nicht davon aus, dass jemand absichtlich die Explosion herbeigeführt hat.»

Durch die Explosion und den anschließenden Brand am Dienstag ist das Gebäude einsturzgefährdet. Verletzt wurde laut Polizei niemand, da zum Zeitpunkt der Explosion niemand im Haus war. Wie hoch der Schaden ist, war weiter unklar.