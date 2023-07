100 Jahre Brauchtum in Benneckenstein

Benneckenstein. Die im Inflationsjahr 1923 gegründete Trachtengruppe Benneckenstein feiert in diesen Tagen ihr 100. Gründungsjubiläum und lädt zu diesem Anlass zum 8. Juli um 15 Uhr alle Freunde des Harzer Brauchtums, ehemaligen Mitglieder, Einwohner und Gäste sowie alle Vereine von Benneckenstein und der Stadt Oberharz am Brocken zu einem Festakt mit Kaffee und Kuchen in die St. Laurentius Kirche Benneckenstein ein.

Dort werden neben der Trachtengruppe selber die Turmbläser Stiege, der Gemischte Chor Hasselfelde, der Männergesangsverein „Eintracht Frohsinn“ Trautenstein und der HarzerJodlermeister Andreas Knopf mit Partnerin Martina Weber auf der Bühne stehen und auf die 100-jährige Geschichte zurückblicken. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Die Benneckensteiner Trachtengruppe ist die älteste des Harzes. 1923 von „Heimatdoktor“ Louis Wille ins Leben gerufen, wirkte sie als Initialzündung für die Gründungen weiterer Brauchtumsgruppen und Heimatbewegungen. Die aus Instrumentalsolisten, Singkreisen, Mundartsprechern und Jodlern zusammengefügte Gruppe gestaltete in Folge die ersten Harzklub-Werbeabende. Bekanntheit erreichte sie über Veranstaltungen in allen Teilen Deutschlands sowie durch Rundfunk und Film.

Trachtengruppe Benneckenstein in früheren Zeiten. Foto: Privat / Trachtengruppe

Ihre auf Dr. Wille folgenden Leiter und Leiterinnen, Willi Schwaferts, Hilde Schnepp und Anneliese Gottstein, die sich die Verbreitung und Bewahrung des heimatlichen Brauchtums auf die Fahne geschrieben hatten, blieben unter allen kulturpolitischen Bedingungen ihrer Linie treu. Einen Höhepunkt in ihrer Geschichte erlebte die Trachtengruppe im Wendeherbst 1989 in Form von gemeinsamen Auftritten mit Gleichgesinnten aus der Bundesrepublik. Es festigten sich neue Freundschaften, nun wieder unter dem Dach des Harzklubs.

Christina Hundt ist die neue Leiterin der Gruppe. Nach Ende der coronabedingten Zwangspause hat sie den Staffelstab von Anneliese Gottstein übernommen, die seit 1991 erfolgreich die Trachtengruppe führte. Herausforderungen gibt es viele in diesen Tagen: Vor allem kämpft die Gruppe in Zeiten des demografischen und gesellschaftlichen Wandels ums nackte Überleben. Der Nachwuchs fehlt und die Mitglieder werden immer älter. Christina Hundt und die verbliebenen Heimatfreunde stellen sich jedoch mutig den Herausforderungen von Digitalität und Transformation entgegen. Sie erleben schwindendes Interesse am lebendigen Brauchtum vor allem bei der Jugend, aber es fehlen auch Verstärkung und aktives Engagement bei den erwachsenen Mitbürgern und Mitbürgerinnen. „Es wäre schade, wenn ein prägender Vertreter des Harzer Brauchtums nach 100 Jahren in die Vergessenheit geraten würde“, so Christina Hundt.