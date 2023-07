Muss die Landtagswahl wiederholt werden?

Früher fuhr Marco Genthe in den Landtag nach Hannover, um als FDP-Abgeordneter an Sitzungen teilzunehmen, in seinem Abgeordnetenbüro zu arbeiten und all das zu tun, was ein Politiker eben so tut.

Am Mittwoch kam der Jurist in den Wahlprüfungsausschuss des Landtags, um eine Wahl zu kippen. Genauer: Niedersachsens Landtagswahl vom 9. Oktober 2022. Die FDP war seinerzeit an der 5-Prozent-Hürde gescheitert, doch darum geht es bei dem Einspruch Genthes und eines Parteifreundes nicht.

Streit um die AfD-Bewerberliste

Die Wahl, sagt Genthe, hätte so nicht stattfinden dürfen. Der Jurist hält das Zustandekommen der AfD-Bewerberliste für rechtswidrig. Soll heißen: Die Wählerinnen und Wähler hatten keine saubere Wahl. Dass politisch einige Brisanz in der Sache steckt, ließ sich Landeswahlleiterin Ulrike Sachs nur an einer Stelle der Sitzung anmerken. „Verdrehen Sie mir hier nicht das Wort im Mund“, fuhr sie Genthe an.

Die Einspruchsführer in Sachen Landtagswahl 2022 waren zur öffentlichen Sitzung ins „Forum“ geladen, dazu Landtagsjuristen und Landeswahlleiterin Sachs. Der Ausschuss hat die Aufgabe, über die Eingaben zu beraten und dem Landtag eine Entscheidungsgrundlage zu geben. „Wir nehmen die Einwendungen sehr ernst“, versichert der Ausschuss-Vorsitzende André Bock (CDU). Neuland betraten die Abgeordneten nicht: Es hatte umfangreiche Vorberatungen der eingereichten Schriftsätze gegeben. Mehrere Beschwerdeführer waren zur Sitzung allerdings erst gar nicht erschienen. Das galt beispielsweise für einen „Einspruchsführer“, der Deutschland noch im Kriegszustand und unter Besatzungsrecht sieht. Die Chance zum Vortrag verpasste er. Auch dass die Größe der Landtagswahlkreise zu stark voneinander abweiche, Grundlage eines weiteren Einspruchs, wurde mündlich nicht ergänzend erörtert. Der Kritiker war im Saal offenbar nicht anwesend.

Vorwurf des „Stimmenkaufs“

Der Einspruch von Genthe und Parteifreund Alexander Grafe gilt seit Bekanntwerden als der brisanteste, auch wenn hinter den Kulissen Gelassenheit demonstriert wird. Am Mittwoch konnte der Ex-Landtagsabgeordnete die Essenz mehrerer Schriftsätze nun persönlich vortragen. „Auslösender Moment“ seines Einspruchs sei der Vorwurf des Stimmenkaufs gewesen, den der frühere AfD-Landtagsabgeordnete und Ex-Landesparteivize Christopher Emden in einem ZDF-Interview erhoben hatte. Laut Emden mussten AfD-Aspiranten auf einen sicheren Listenplatz zur Wahl in eine „Kriegskasse“ einzahlen. Emden, ein Richter, war schon zuvor im heftigen Streit von der AfD geschieden. „Es gab dieses Konto“, sagte Genthe, sechs der aktuellen AfD-Landtagsabgeordneten hätten zusammen knapp 16.000 Euro darauf eingezahlt, insgesamt 41.000 Euro auf dem Konto hätten AfD-Bezüge. Die Staatsanwaltschaft stellte Ermittlungen im Zusammenhang mit den Emden-Vorwürfen und dem Konto jedoch schnell ein, wollte sich zu Einzelheiten aber danach nicht äußern. Offenbar sah sie aber keine Anhaltspunkte dafür, dass etwa Gelder veruntreut wurden. Schon früher hatte es intern außerdem geheißen, bekannte AfD-Politiker mit starken Kreisverbänden im Rücken hätten es nicht nötig gehabt, für einen Listenplatz zu „zahlen“. Zahlten andere? Der AfD-Abgeordnete Klaus Wichmann sagte unserer Zeitung nach der Sitzung, er äußere sich nicht zu vertraulichen Akten. Nach seinem Eindruck hätten „solche Zahlungen“ mit irgendwelchen Aufstellungsversammlungen aber nichts zu tun. Der Ausschuss hatte Akten der Staatsanwaltschaft gesichtet. Bei den Zahlungen von dem privaten Konto könnte es beispielsweise um Hotelkosten und Fahrkosten für Delegierte gegangen sein. Auch eine medizinisch-psychologischen Untersuchung zum Führerschein soll angeblich finanziert worden sein.

Vorwurf: AfD-Landesvorstand war nicht legitimiert

Genthe argumentiert weiter, dass der AfD-Landesvorstand unter dem neuen Vorsitzenden Frank Rinck gar nicht ermächtigt gewesen sei, eine Bewerberliste einzureichen. Die zweijährige Amtsperiode von Vorgänger Jens Kestner sei wegen innerparteilicher Kämpfe willkürlich verkürzt worden. „Darauf hätte die Landeswahlleiterin reagieren müssen“, so Genthe. In Bremen sei die AfD wegen Listenfragen zur Wahl nicht zugelassen worden. Sachs wies dies als falschen Vergleich zurück: In Bremen seien zwei AfD-Listen eingereicht worden. Dritter Punkt Genthes: Das Aufstellen der AfD-Bewerberliste per Delegiertenversammlung sei satzungsrechtlich nicht abgesichert gewesen, Mitgliederrechte würden beschnitten. Die Landeswahlleitung wertet diese Frage als „wahlrechtlich unerheblich“, zudem habe ein AfD-Landesparteitag das zugelassen. Für Emdens „Kriegskassen“-Vorwurf schließlich sieht sie keine Belege, und auch die Legitimation des Vorstandes bezweifelt sie nicht. „Die Landeswahlleiterin hat erneut nachvollziehbar begründet, weshalb die AfD trotz des internen Chaos zur Wahl zugelassen werden musste“, erklärte der Grünen-Abgeordnete Volker Bajus. Wenn der Landtag im September entsprechend beschließt, dürfte Genthe vor den Staatsgerichtshof in Bückeburg ziehen. Und dann ist vieles wieder offen.