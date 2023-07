Extrem-Unwetter: Mehrere Leitstellen gingen in die Knie

Braunschweig Am 22. Juni waren die Notruf-Zahlen in Braunschweig beispiellos. Doch auch in Hildesheim, Göttingen und Kassel glühten bei der Feuerwehr die Drähte.

Zwei Wochen nach „Lambert“ ist die Aufarbeitung des Unwetters immer noch im Gange. Doch nicht nur die enorme Schadensbilanz und die epochale Regenintensität in Braunschweig sind von Interesse, sondern auch Frage nach den Notrufen. Bekanntlich waren viele, von volllaufenden Kellern geplagte Braunschweigerinnen und Braunschweiger am Abend des 22. Juni irritiert, als sie nach dem Wählen der Notruf-Nummern 112 und 19 222 lediglich das Besetzt-Zeichen zu hören bekamen. Wie Sebastian Damm, Chef der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS), unserer Zeitung erklärt, gab es bereits kurz nach 19 Uhr eine beispiellose Überlastung. Obwohl die Leitstelle maximal besetzt war und an 19 Plätzen bzw. auf 19 Leitungen Notrufe angenommen wurden, obwohl auch die Warteschleifen-Funktion für etwa dreißig weitere Anrufer funktionierte, war der Ansturm nicht mehr zu bewältigen. Bis Freitagfrüh zählte die Braunschweiger Feuerwehr 4.500 Notrufe und mehr als tausend Einsätze. „Mehr war nicht drin“, sagt Damm.

Besetzt-Zeichen in Hildesheim

Die Braunschweiger Erfahrung machten am 22. Juni auch andere. „Auch bei der IRLS Hildesheim hat die Technik ihre Grenzen erreicht, was bei 900 Anrufen in zehn Minuten zu Beginn des Unwetters nicht verwunderlich ist. Anrufende haben ein Besetzt-Zeichen erhalten, weil die Warteschleife ,überfüllt‘ war, teilt der Landkreis Hildesheim auf Anfrage mit. Aus Göttingen heißt es, dass am 22. Juni zwischen 17 und 23 Uhr etwa 600 Notrufe über die 112 eingingen. Dort seien maximal 11 Notrufe parallel möglich gewesen – weniger als in Braunschweig, aber auch mit weniger „Druck auf der Leitung“.

Selbst in Kassel, der Stadt, die besonders früh und besonders hart von „Lambert“ erwischt wurde, kam es nicht ansatzweise zu Notrufzahlen wie in Braunschweig. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen zählte man in Kassel 1045 Notrufe, in Stoßzeiten bis zu 200 pro Stunde.

„Bei Wasser im Keller wählen Sie die 1...“

Was könnte grundsätzlich verbessert werden? Für die Zukunft könnte sich der Braunschweiger Branddirektor Damm den Einsatz von Telefoncomputern vorstellen, die beim ersten Kontakt nach dem Motto „Bei Wasser im Keller wählen Sie die 1…“ für eine Vorsortierung sorgen. „Die Fachwelt denkt darüber nach“, sagt Sebastian Damm. Ebenfalls die Frage, ob für erneute Extrem-Unwetter mehr Leitungen und mehr Disponentinnen und Disponenten vorzuhalten sind, werde man sich bald kritisch vorlegen.

