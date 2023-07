CDU-Politiker Kuban: Jetzt kommt das Jahrzehnt der Anstrengung

„Sturmfest“ steht als erstes Wort in der Twitter-Kurzbiographie von Tilman Kuban. Eine Anspielung auf das Lied der Niedersachsen, denn der Bundestagsabgeordnete und Ex-Chef der Jungen Union stammt aus Barsinghausen in der Region Hannover. Sturmfest sollten Politiker in diesen Tagen sein: Die AfD im Höhenflug, die deutsche Wirtschaft in der Rezession. Kuban sagt, was er davon hält.

Nach dem ersten Landrat stellt die AfD nun auch den ersten Bürgermeister in Ostdeutschland. Stehen Sonneberg und Raguhn-Jeßnitz symbolisch für die Ratlosigkeit der Parteien im Umgang mit der AfD?

Nach der neusten Allensbach-Umfrage fühlen sich viele Menschen machtlos. Sie haben das Gefühl, ihr Einfluss auf die Politik schwindet, und sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie die Ampel Politik mit der Brechstange macht. Damit verspielt die Politik die Bereitschaft zur Veränderung, zur Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Das macht mir große Sorgen.

Die AfD ist fraglos im Aufwind. Im nächsten Jahr stehen Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg an. Drohen dann ganz böse Überraschungen?

Die Menschen wissen, dass viel auf dem Spiel steht. Nichtsdestotrotz sollte die Ampel-Koalition, aber auch wir als CDU die richtigen Schlüsse ziehen.

Sie bemängeln die Politik der Ampel-Koalition. Bei der Kommunalwahl in Raguhn-Jeßnitz hatte es der CDU-Kandidat aber noch nicht einmal in die Stichwahl geschafft. Was sagt Ihnen das?

Ich halte nichts davon, wenn Politiker von außen die Situation vor Ort in Jeßnitz oder Sonneberg bewerten. Viele Menschen wählen die AfD, weil sie unzufrieden sind. Wer die Menschen erst mit einer Gasumlage verunsichert und jetzt ein Heizungsgesetz vorlegt, das den Menschen Angst um ihr Eigenheim macht, handelt verantwortungslos. Man muss den Menschen zuhören, sie mitnehmen und ihnen realistische Lösungen aufzeigen. Sonst gelingt uns keine Transformation.

Ist es das, was Ihr Parteifreund Michael Kretschmer meinte, als er sagte, in diesem Land gerate etwas ins Rutschen? Oder liegen die Ursachen nicht doch tiefer?

Es geht um nichts weniger als um die Vertrauenswürdigkeit und die Verlässlichkeit von Politik. Diese sehen die Menschen bei der Regierung derzeit nicht. In der Finanzkrise sind Ex-Kanzlerin Merkel und Ex-Finanzminister Steinbrück vor die Kameras getreten und haben gesagt: Ihre Einlagen sind sicher! So eine klare Führung fehlt einfach.

Die CDU ist als größte Oppositionspartei im Bundestag ein wichtiger Teil des politischen Systems. Wie will sich die CDU von der AfD abgrenzen? Etwa rechts überholen?

Nein, wir sind eine christliche, wirtschaftsliberale, konservative Partei, aber wir werden niemals eine Rechtsaußen-Partei. Wir werden auch niemals mit einer Partei zusammenarbeiten, die Neonazis in ihren eigenen Reihen duldet. Das ist unsere klare Linie. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass uns die Menschen aktuell noch nicht genug Vertrauen schenken, dass wir es besser machen würden. Wir haben in den letzten 16 Jahren vieles richtig gemacht. Deutschland ist vom kranken Mann Europas wieder zu einer führenden Wirtschaftsnation geworden. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir im Bereich der Digitalisierung, Energiewende oder Migration nicht weit genug gekommen sind, teilweise auch falsche Entscheidungen getroffen haben. Jetzt gilt es mit dieser Ehrlichkeit neue Konzepte zu präsentieren. Bei der Migration haben wir das schon getan: Wir wollen die Außengrenzen stärker schützen, schneller abschieben, aber auch mit einer Einwanderungsagentur Menschen ohne Asylgrund eine Perspektive geben, wenn sie hier mit anpacken wollen. Die Rechten haben auch auf diesem Feld gar kein eigenes Konzept.

Werden wir doch mal konkret: Wie soll denn Abschiebung schneller geschehen?

Dass bis heute die Einstufung von Marokko, Tunesien oder Algerien als sichere Herkunftsstaaten von den Grünen verhindert wird, ist absolut unverständlich. Wer keinen Asylgrund hat, der muss auch wieder zurückgeführt werden. Dazu brauchen wir Abkommen mit Herkunfts- und Transitländern, schnellere Verfahren und Zentren an der Außengrenze. Der Kompromiss auf europäischer Ebene geht in die richtige Richtung.

Die AfD nutzt das Thema längst. Sie will auch in Niedersachsen in die Rathäuser. In Salzgitter erreichte die Partei bei der Landtagswahl 18,4 Prozent der Zweitstimmen und war fast auf Augenhöhe mit der CDU. Auch im Wahlkreis Gifhorn-Nord/Wolfsburg war die Partei stark. Schrillen da bei Ihnen auch im CDU-Landesverband die Alarmglocken?

Die CDU nimmt die Ängste und Sorgen der Menschen sehr ernst. Wir gehen den Extrameter auf die Leute zu und führen noch mehr Gespräche vor Ort, um sie von einer Wahl der CDU zu überzeugen. Das werden wir mit einer klaren politischen Linie in Hannover und Berlin verbinden.

Warum macht Ihr Parteichef Friedrich Merz in dieser Phase denn ausgerechnet die Grünen als Hauptgegner aus?

Friedrich Merz hat gesagt, dass unser Hauptgegner in der Bundesregierung die Grünen sind. Das ist schon ein Unterschied.

Sie selbst haben sich am umstrittenen Heizungsgesetz abgearbeitet. Robert Habeck stürmte im Bundestag sogar aufgebracht auf Sie zu. Ist da manchmal zu viel Show?

Das war eine Debatte in der Trauzeugen-Affäre um Ex-Staatssekretär Patrick Graichen, der 600.000 Euro Zuschuss für einen Verband bewilligte, den seine Schwester führte. Dass wir in der Opposition so etwas kritisieren, halte ich für richtig. Habeck war da etwas aufgebracht, aber wir haben bereits wieder miteinander gesprochen, das ist ausgeräumt. Am Ende sind wir alle nur Menschen. Das sind halt Emotionen, die ihn da getrieben haben.

Einige unserer Leser, die sich selbst als konservativ bezeichnen, beschweren sich, dass wenn sie sich als konservativ in der Öffentlichkeit „outen“, oft Gegenwind bekommen. Was macht das mit Ihnen als Konservativen?

Ich möchte einen modernen Konservatismus prägen und habe sicher überhaupt kein Problem damit. Wir setzen auf Eigenverantwortung und Solidarität. Jeder soll zunächst einmal für sich und seine Familie selbst sorgen, aber wir sind solidarisch mit denjenigen, die sich gerade nicht selbst helfen können. Wir setzen auf Freiheit und Pluralismus. In einer freien toleranten Republik soll jeder seine Meinung äußern. Es kann nicht sein, dass man angeblich zu manchen Themen wie Autofahren, Fleischkonsum oder Migration nur noch eine Meinung haben darf. Es muss sich doch das beste Argument und nicht der Empörungszirkus durchsetzen. Auch Humanität und Ordnung oder Heimat sind Werte, die viele Menschen teilen. Dafür muss man sich nicht schämen.

Sie haben jüngst gesagt, Ihre Partei müsse die „Heimat der Fleißigen“ sein. Passt das – auch in dieser Wortwahl – zum Zeitgeist einer immer beliebteren 4-Tage-Woche?

Die Menschen wissen genau, was die Stunde geschlagen hat. Wir kommen aus einem Jahrzehnt des Wohlfühlens und gehen in ein Jahrzehnt des Sich-Anstrengens. In manchen Unternehmen mag es eine 4-Tage-Woche geben. Die meisten Menschen wissen aber schon, dass wir im globalen Wettstreit wieder mehr leisten müssen. Die CDU muss für all diejenigen da sein, die morgens auf den Wecker kloppen, ihre Kinder zur Kita bringen und zur Arbeit gehen, sich bestenfalls auch noch ehrenamtlich engagieren. Dabei ist es egal, wen du liebst, was du glaubst, woher du herkommst. Wer hier mit anpacken will, ist herzlich willkommen.

Gehört zum Konservatismus auch Ihr umstrittener Tweet dazu? Sie haben jüngst bei Twitter eine Kita in Hessen scharf kritisiert, weil diese zum Muttertag keine Geschenke mehr basteln lassen will – und haben gleich die Adresse der Kita mit veröffentlicht.

Das war ein Fehler, deshalb habe ich mich auch direkt am Folgetag bei der Kita persönlich mit einem handschriftlichen Brief entschuldigt.