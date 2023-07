VW-Werk Wolfsburg: Nonstop-Extraschichten nach dem Urlaub

Wolfsburg Vor allem in der Tiguanfertigung geht es am Mittellandkanal unter Volldampf in die zweite Jahreshälfte.

Die Auftragseingänge für den Tiguan werden in den nächsten Wochen in Wolfsburg unter Hochdruck abgearbeitet. Dafür wurden viele Wochenend-Schichten angesetzt.

Vom 17. Juli bis zum 4. August erholen sich die VW-Belegschaften in den Urlaubszielen ihrer Wahl. Sie sollten es genießen, denn danach stehen im August und September vor allem an der Montagelinie 4 ab dem 19. August nonstop Samstag- und Sonntag-Extraschichten auf dem Programm. Darauf haben sich Unternehmen und Betriebsrat am Dienstag geeinigt.

Jede Menge Sonntags-Nachtschichten

Vor allem der Verkaufshit Tiguan sorgt auch weiterhin für dauerhafte Mehrarbeit. Daneben werden auf der Linie 4 auch der Familienvan Touran und der Seat Tarraco produziert. Dort werden am 19. und 26. August sowie am 2., 9. und 16. September Samstag-Früchschichten und an den darauffolgenden Sonntagen auch Nachtschichten gefahren. An den Golf-Linien 2 und 3 werden am 19. und 26. August sowie am 2. und 9. September Samstag-Frühschichten geplant. Entsprechendes gilt auch für die angrenzenden Bereiche.