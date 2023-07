Göttingen Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort am Nordcampus. Verletzte haben teils Verätzungen oder giftigen Stoff eingeatmet. Das ist passiert

Blaulicht Göttingen Chemie-Unfall an Göttinger Uni: Zehn Personen verletzt

Auf dem Nordcampus der Uni Göttingen ist es Dienstagmittag, 4. Juli, zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Es hat einen Unfall mit einem chemischen Stoff gegeben. Dabei wurden zehn Personen verletzt.

Die Feuerwehr wurde gegen 11.25 Uhr zum Institut für Organische und Biomolekulare Chemie in der Tammannstraße alarmiert. In einem Treppenhaus des großen Gebäudes ist eine Ein-Liter-Flasche mit dem Stoff Thionylchlorid kaputtgegangen. Insgesamt wurden zehn Personen verletzt, davon acht Beschäftigte des Instituts und zwei Feuerwehrleute. Die Verletzten haben teilweise Verätzungen an der Haut erlitten oder den giftigen Stoff eingeatmet.

Die Feuerwehr ist im Großeinsatz am Nordcampus der Uni Göttingen. Foto: Stefan Rampfel / FMN

Gebäude evakuiert

Sofort nach dem Unfall wurde das Gebäude evakuiert. Dazu nutzten die meisten Beschäftigten vorschriftsmäßig den Weg über die Balkone und ein Fluchttreppenhaus an der Außenseite des Gebäudes. Wie eine Mitarbeiterin vor Ort erzählte, ist einer jungen Frau die Flasche aus bislang unbekannten Gründen heruntergefallen.

Der Sicherheitsbeauftragte des Instituts habe sofort reagiert und unter Atemschutz das Thionylchlorid mit Natronlauge neutralisiert, erzählt die Mitarbeiterin unserer Zeitung. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. So rückten die Nord- und Südwache der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte an. Vom Rettungsdienst kamen mehreren Rettungswagen und der leitende Notarzt. Die zehn betroffenen Personen wurden in das Ev. Krankenhaus Göttingen-Weende und die Universitätsmedizin Göttingen eingeliefert. Sie sind ersten Erkenntnissen zufolge nur leicht verletzt.

Einsatzkräfte tragen Chemikalienschutzanzüge

„Unsere Einsatzkräfte sind unter Chemikalienschutzanzügen in das Treppenhaus vorgegangen, um mit Chemikalienbinder die Überreste des Stoffes zu entfernen“, sagt Einsatzleiter Mike Bremer. „Zudem haben wir das Gebäude belüftet.“

Thionylchlorid ist eine stark lichtbrechende farblose Flüssigkeit und reagiert heftig mit Wasser und Basen sowie mit einigen Alkoholen. Beim Erhitzen über 140 Grad Celsius zerfällt es in Schwefeldioxid, Chlor und Schwefeldichlorid. Es wird verwendet in Lithium-Thionylchlorid-Batterien als Kathodenmaterial sowie industriell zur Herstellung von aromatischer Sulfonsäurechloride Carbonsäurechloride aus Carbonsäuren.