Unbekannte stehlen Autos in Salzgitter - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in Salzgitter-Lebenstedt zwei Fahrzeuge gestohlen. Das berichtete die Polizei am Dienstag. Sie schätzt den Schaden auf mindestens 27.000 Euro. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um zwei VW Tiguan, die an der Goerdelerstraße und Am Schölkegraben geparkt waren. Die Autos wurden laut Polizei zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter 05341 18970 entgegen.

Unbekannte zerstechen Autoreifen in Ringelheim

In derzeit zwei bekannten Fällen haben unbekannten Täter am Montag zwischen 2 und 7 Uhr den jeweils linken Vorderreifen geparkter Fahrzeuge am Wittmerweg in Ringelheim zerstochen und dabei laut Polizei einen Schaden von mindestens 1000 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341 8250 entgegen.

Täter stehlen Batterien in Ringelheim

Aus einem verschlossenen Ampelkasten einer in einem Baustellenbereich abgestellten Ampel auf der L 498 haben unbekannte Täter zwischen Sonntag und Montag zwei größere Batterien gestohlen und einen Schaden von annähernd 400 Euro verursacht, berichtete die Polizei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 entgegen.