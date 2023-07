Brennender Lkw führt zu Sperrung der A2 am Dienstagmorgen

Ein Lkw hat auf der Autobahn 2 am Kreuz Hannover-Buchholz am Dienstagmorgen Feuer gefangen - Autofahrer müssen sich deshalb auf Verzögerungen einstellen. Die Strecke in Fahrtrichtung Dortmund sei anfangs voll gesperrt und später nur einspurig befahrbar, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit.

Der Lkw-Fahrer habe während seiner Tour einen Knall gehört und sei daraufhin auf den Standstreifen gefahren, wo er die Flammen bemerkte, hieß es. Er konnte rechtzeitig noch den Sattelauflieger vom Fahrerhaus trennen und blieb unverletzt. Der Lkw war laut Polizei mit Feuerzeugen beladen.

Wie genau der Brand ausgelöst wurde, blieb am Dienstagmorgen aber noch unklar. Auch zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst nichts sagen.

Vermisster Stand-Up-Paddler tot aus Oyter See geborgen

Ein seit Sonntag im Oyter See (Landkreis Verden) vermisster Stand-Up-Paddler ist tot. Polizeitaucher haben die Leiche des 50-Jährigen aus dem Gewässer geborgen, wie die Polizeiinspektion Verden/ Osterholz am Montagabend mitteilte. Die Ursache für den tragischen Vorfall sei noch unklar - und Gegenstand von Ermittlungen. Ein 54-Jähriger hatte am Sonntagnachmittag die Polizei darüber informiert, dass er seinen Bekannten vermisse.

Beide Männer waren auf einem Stand-Up-Paddle (SUP) unterwegs. Bisherigen Erkenntnissen zufolge stürzte der 50-Jährige von seinem SUP-Board ins Wasser. Sein Bekannter bot ihm an, das durch den Wind abtreibende Board zu holen und mit ans Ufer zu nehmen. Der 50-Jährige wollte sich unterdessen an Land begeben. Dort kam er nie an.

An der aufwendigen Suchaktion waren neben der Polizei auch Feuerwehren, DRK und DLRG mit Booten und Tauchern beteiligt. Zudem war ein Rettungshubschrauber unterwegs.

Bremer Stadtvilla mit Photovoltaik-Anlage in Flammen

Eine Bremer Stadtvilla ist durch einen Brand im Dachstuhl schwer beschädigt worden. Das teilte die Feuerwehr Bremen kurz nach ihrem Einsatz mit etwa 70 Rettungskräften mit. Das Feuer war nachmittags in dem viergeschossigen Wohnhaus im Stadtteil Schwachhausen ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, da an dem Gebäude zur Zeit gebaut wird und sich keine Menschen während des Brandes im Inneren befanden.

Den Angaben zufolge brannte vor allem die Photovoltaik-Anlage, die eine große Fläche auf dem Dach bedeckte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte entwickelte der Rauch sich bereits stark und ein Teil des Daches stand in Vollbrand. Wie hoch der dadurch entstandene Sachschaden genau ist, konnte die Polizei am frühen Dienstag noch nicht beziffern.

Eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhinderte die Feuerwehr trotz Löschschwierigkeiten auf der Baustelle. Nach knapp zwei Stunden waren die Flammen unter Kontrolle, weitere anderthalb Stunden später galt der Brand als gelöscht.