Nach einer Auseinandersetzung in der Magdeburger Innenstadt mit einem Verletzten hat die Polizei mit einem Hubschrauber nach Tatbeteiligten gesucht. Bei der körperlichen Auseinandersetzung sei ein 34 Jahre alter Mann erheblich verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details nannte die Polizei nicht. Nach dpa-Informationen war es am Montagnachmittag an einem Einkaufszentrum in der Innenstadt zu einer Messerattacke gekommen.

