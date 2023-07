Motorradunfall im Harz: Biker wird schwer verletzt

Oker. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntag in Oker bei Goslar schwer verletzt worden. Der Polizeibericht.

Am Sonntagvormittag hat sich in Oker im Harz ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Das meldet die Polizei.

Ein 27-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Holzminden war demnach auf der Harzburger Straße von Oker in Richtung Bad Harzburg unterwegs. In Höhe eines Lebensmittelgeschäfts kam er aufgrund nasser Fahrbahn zu Fall und verletzte sich hierbei schwer, so die Polizei.

Der Motorradfahrer musste in eine Klinik eingeliefert werden. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.