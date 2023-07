Keine gefährliche Alge: Stadt gibt Wolfsburger Allersee frei

Die Stadt hatte vorsorglich vergangene Woche Warnschilder am See aufgestellt.

Eine richtig gute Nachricht gab es am Montagmittag: Keine gesundheitsgefährdenden Algen im Allersee! Das Ergebnis der Probe, die die Behörden in der vergangenen Woche genommen hatte, ist da. Demnach gibt es keine Gefahr für Badegäste, Schwimmer und Wassersporttreibende. Bei der Untersuchung der Wasserproben durch das Niedersächsische Landesgesundheitsamt wurden keine Blaualgen nachgewiesen, teilte die Stadt Wolfsburg dann am Montagnachmittag auch offiziell mit.

Keine Blaualgen: Stadt Wolfsburg gibt Entwarnung für den Allersee

Stattdessen seien Schwefelpurpurbakterien gefunden worden, die für die rötliche Verfärbung des Wassers verantwortlich waren. Diese Bakterien stellten keine Gefahr dar, da sie keine Toxine produzieren und an der Oberfläche nicht lange überleben können, heißt es in einer Mitteilung. In der vergangenen Woche waren rötliche Verfärbungen im Allersee entdeckt worden. Die Stadt Wolfsburg hatte daraufhin zur Vorsicht aufgerufen.

Gesundheitsdezernentin Monika Müller wünscht viel Spaß im Allersee

„Die Untersuchungsergebnisse des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts sind erfreulich. Da keine Blaualgen nachgewiesen wurden, können wir den Allersee nun wieder freigeben“, wird Gesundheitsdezernentin Monika Müller in der Mitteilung zitiert. „Wir wünschen nun wieder viel Spaß beim Wassersport, Angeln und Erholen am, im und um den See.“

Im Allersee können sich Mensch und Tier wieder bedenkenlos aufhalten. Es wurde keine gefährlichen Blaualgen gefunden. Foto: Stadt Wolfsburg

Zur Erklärung für das Auftreten der rötlichen Verfärbung schreibt die Stadt: Die in der Wasserprobe nachgewiesenen Schwefelpurpurbakterien können in tiefen Schichten, in denen kein Sauerstoff vorhanden ist, mithilfe von Schwefelwasserstoff und Licht Photosynthese betreiben. Ihre Pigmente verleihen ihnen eine rötliche Färbung. Es wird angenommen, dass die Mäharbeiten dazu geführt haben, dass die Bakterien an die Oberfläche gelangen konnten, dort aber schnell absterben. Mit Abschluss der Mäharbeiten hat sich die Verfärbung des Wasser bereits zurückgebildet. Ab sofort können sich sowohl Mensch als auch Tier wieder bedenkenlos im Wasser des Allersees aufhalten. Ebenfalls ist das Angeln sowie der Verzehr der gefangenen Fische gefahrlos möglich.

Die roten Verfärbungen im Allersee waren aus der Luft deutlich sichtbar. Foto: Aller-Ohre-Ise-Verband

Aufatmen beim VfL Wolfsburg: Triathlon kann wie geplant stattfinden

Riesenerleichterung auch bei den Organisatoren des Wolfsburger Triathlons, der am kommenden Sonntag, 9. Juli, am Allersee stattfinden soll. Der Wettbewerb kann nun wie geplant als Dreikampf mit der ersten Disziplin, dem Schwimmen, stattfinden. Zwischenzeitlich war der Triathlon als Duathlon weitergeplant worden. Stadt und VfL waren sich einig, dass das familiäre Großsportereignis in diesem Jahr auf jeden Fall stattfinden soll.

Meldungen werden am Veranstaltungstag noch von 8 bis 10.15 Uhr am Allersee-Nordufer angenommen. Start ist ab 11 Uhr. Es werden in diesem Jahr auch erstmalig Staffeln angeboten. Das heißt, drei Starter oder Starterinnen können sich die Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen teilen.