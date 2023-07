Tödlicher Unfall: Junger Motorradfahrer prallt gegen Metallzaun

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Hildesheim ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 21-Jährige habe nach ersten Erkenntnissen in der Gemeinde Holle in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verloren, sei dann gestürzt und gegen einen Metallzaun geprallt, teilte die Polizei am späten Samstagabend mit. Der Mann starb demnach noch am Samstagnachmittag an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Autos krachen in Kurve frontal zusammen – Vier Schwerverletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Oldenburg sind vier Menschen schwer verletzt worden, darunter ein fünfjähriges Mädchen. Sie wurden am Samstagnachmittag in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Zuvor war eine 34 Jahre alte Frau mit ihrer fünfjährigen Tochter auf der Dorfstraße in Dünsen unterwegs, als ihr Pkw in einer Kurve frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammenkrachte. Der 60 Jahre alte Fahrer des anderen Autos und seine 57-Jährige Ehefrau mussten aus ihrem Fahrzeug befreit werden, wie es hieß. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.