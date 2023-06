Kolumne Oha! Kolumne: Maikäfer in der braunen Suppe in Göttingen?

Kreistagssitzungen sind meistens bestimmt von dröger Sachlichkeit. Man muss daher dankbar sein, wenn hin und wieder ein bisschen Esprit Einzug hält im Göttinger Ratssaal. In dieser Woche fiel das Los der AfD-Faktion zu. Ihre Sorge? EU-Bürokraten und globalistische Untermenschen könnten uns Insekten ins Essen schmuggeln. Im Antragstext der Fraktion heißt es: „Seit einigen Monaten ermöglicht die EU die Beimischung von Insekten in Nahrungsmitteln. Grillen, Käfer und anderes Ungeziefer [...] sind ekelerregend, für Veganer inakzeptabel und für Allergiker schädlich.“ Der Landkreis müsse sicherstellen, dass Gerichte in seinen Einrichtungen keine Insekten, in welcher Form auch immer, enthielten.

Pfui Deibel! Ein strammer Deutscher isst keine Mehlwürmer (Tenero molitor), sondern Schwein, Rind und Huhn. Andere Proteine sind streng verboten, denn sie zersetzen die Kampfkraft des Volkskörpers gegen Islamisierung, Verschwulung und Schulkinder, die sich an Straßen festkleben. Ob die Fraktion sich das aber genau überlegt hat, scheint indes fraglich. Denn Insekten sind unlängst Teil unserer Nahrungsmittelproduktion.

Insekten im Essen? Nicht so ungewöhnlich, wie man denkt

Beispiele gefällig? Aus der Region um Altenburg in Thüringen kommt bekömmlicher Milbenkäse. Eine Fertigungstradition von hoher Bedeutung. Oder Mezcal – was wäre er ohne Wurm darin. Oder die allseits beliebten M&Ms: Ihr Bezug ist aus Schellack. Dieser wird bekanntermaßen aus dem Sekret der Lackschildlaus (Kerria lacca) gewonnen.

Aber das ist doch was anderes, als ganze Mehlwürmer oder Grashüpfer (Achtes domesticus) zu verspeisen, werfen Sie jetzt vielleicht ein. Schon möglich: Aber vielleicht wagen Sie beim nächsten Streetfoodmarkt in Ihrer Nähe mal den Griff zum Krabbelgetier. Denn frittierte Mehlwürmer schmecken auch nur wie nussige Pommes. Nichts Außergewöhnliches – wer es nicht mag, muss es nicht essen. Es ist weiterhin ein freies Land, in dem wir leben.

Und das ist der Knackpunkt: Wir leben in Deutschland und in Deutschland ist alles reglementiert. „Lebensmittel, die Insekten enthalten, müssen dies in ihrer Zutatenliste klar und verständlich kennzeichnen, heißt es auf einer Webseite der Bundesregierung. Dabei müssen der lateinische und der deutsche Name genannt werden.“ Okay – die Wahrscheinlichkeit unwissentlich einen Grashüpfer zu verspeisen ist dann eher unwahrscheinlich.

Und das alles von der Partei, die sonst die Speerspitze der „Ist es lecker, oder ist es vegan“-Witzeleien bildet, und jetzt ihr Herz ausgerechnet für Veganer entdeckt hat. Vielleicht folgt ja bald ein Antrag zu Wahrung des Kulturguts „Zigeunerschnitzel“ zum Ausgleich.

Den Kreistag indes ließ der Vorstoß der AfD gänzlich kalt. Kommentarlos überwies er den Antrag an den Schulausschuss. Jetzt müssen dessen Vertreter sinnbildlich die Maikäfer aus der braunen Suppe fischen. Wohl bekomms.

