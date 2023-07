Rotary-Club Neuer Rotary-Präsident in Clausthal empfängt die Amtskette

Im Rahmen der traditionellen Ämterübergabe hat Dr. Jens Pfeiffer die Präsidentschaft des Rotary-Clubs Clausthal-Zellerfeld von Rüdiger Bartz übernommen. Beide führen ein Unternehmen in Osterode. Pfeiffer ist geschäftsführender Gesellschafter des aus der TU Clausthal ausgegründete Unternehmens PSL Systemtechnik GmbH und Bartz als ehemaliger Geschäftsführer der Hilliges-KG führt die Ruba Immobilien GmbH. Nach langer Zeit konnte die feierliche Veranstaltung nun wieder im gewohnt feierlichen Rahmen stattfinden.

Nach der routinemäßig einjährigen Amtszeit reflektierte der scheidende Präsident Rüdiger Bartz das vorangegangene Jahr. Dies zeichnete sich durch viele förderungswürdige Projekte aus, die durch die Spendengelder des Clubs „in stattlicher Höhe“ Unterstützung fanden, wie er erklärte. Der persönliche Kontakt der Clubmitglieder untereinander habe einen hohen Stellenwert gefunden, beispielsweise im Rahmen der Clubfahrt nach Weimar und bei gemeinsamen Treffen mit benachbarten Rotary-Clubs. Einen Schwerpunkt bildeten dabei Benefizveranstaltungen, wie die Polio-Plus Brockenfahrt, die Unterstützung der Frauenhäuser in Goslar und Osterode und der örtlichen Tafeln. Der scheidende Präsident, dem im neuen Vorstand die Aufgaben des Pastpräsidenten zufallen, bedankte sich für das große Engagement des Vorstandes und der Clubmitglieder.

Unterstützung und hilfreiche Begleitung von Kindern

Nach der symbolträchtigen Übergabe der Amtskette an den neuen Präsidenten Jens Pfeiffer richtete dieser seine Worte an die Clubmitglieder und informierte über die anstehenden Projekte und Vorhaben. Im Vordergrund solle in diesem Jahr verstärkt die Unterstützung und hilfreiche Begleitung von Kindern stehen. Auch sollen das Clubleben, die Vortragsreihen und einzelne besondere Höhepunkte nicht zu kurz kommen.

Regelmäßige Kontakte untereinander und mit anderen Serviceclubs sollen verstärkt das durchlittene Defizit der vergangenen pandemiebezogenen Umstände überwinden helfen. Auch eine Clubfahrt soll es wieder geben. Pfeiffer kündigte zur Freude der Clubmitglieder eine Reise nach Kiel an.

Mit einem gemeinsamen Abendessen klang der Abend im Hotel Sauerbrey in Lerbach aus.