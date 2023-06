Challenge Completed: 98 Schüler bestreiten Panther Challenge

Die Bundespolizei zieht nach ihrer zweiten Panther Challenge eine positive Bilanz - und auch die Challenger zeigten sich in den vergangenen drei Tagen begeistert und hoch motiviert.

Beim Bezwingen der Hindernisse in der Duderstädter Innenstadt, den Geschicklichkeitsspielen und dem Bootsrennen am Wendebachstausee sowie bei einer gemimten Fußballfanbegleitung in der Liegenschaft der Bundespolizei habe man trotz Anstrengung in begeisterte Gesichter blicken können, berichtet Nina Bögershausen, Pressesprecherin der Bundespolizei Duderstadt.

Extra für die Teilnehmer errichtete Zeltstadt

Am Dienstag, 27. Juni, bezogen 99 Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 20 Jahren eine extra für sie errichtete Zeltstadt in der Liegenschaft der Bundespolizeiabteilung Duderstadt. Am frühen Morgen hieß es für sie „Antreten zur Panther Challenge“, dem unter dem Slogan „das wohl härteste Schülerpraktikum Deutschlands“ bekannten Schülercamp der Bundespolizei.

Noch vor der Begrüßung durch den mit der Leitung der Abteilung beauftragten Ersten Polizeihauptkommissar, Reiner Paschke, tauschten die Challenger ihre private Kleidung gegen Uniformteile der Bundespolizei. „Hierdurch soll das Teamgefühl der nun gegeneinander antretenden neun Gruppen gestärkt werden“, erläuterte Paschke bei seiner Ansprache.

Im Zuge der Panther Challenge in Duderstadt mussten die Schüler auch Hindernisse in der Duderstädter Innenstadt überwinden - wie etwa die historische Stadtmauer. Foto: Bundespolizeiabteilung Duderstadt / Polizei

Ziel der Panther Challenge sei es, den Teilnehmenden den Beruf der Bundespolizei, insbesondere der Bundesbereitschaftspolizei, so realitätsnah wie möglich nahezubringen, sowie den direkten Austausch mit Bundespolizistinnen und Bundespolizisten zu ermöglichen, fuhr Paschke aus. Und dieses Ziel wurde erreicht, erklärte Paschke bei der Abschlussveranstaltung am Donnerstag.

Stets im Team und unter Anleitung der als Gruppenführer agierenden Bundespolizisten lernten die Challenger den Polizeiberuf tatsächlich hautnah kennen. Zusätzlich durchliefen die Challenger Teile des schriftlichen und sportlichen Tests zur Ausbildung bei der Bundespolizei.

Challenger messen sich gegenseitig miteinander

Bei der „Panther Challenge im engeren Sinne“ durchliefen die neun Gruppen am zweiten Tag zehn Stationen, bei denen sie sich gegenseitig miteinander messen durften. Hier galt es neben der körperlichen auch die psychische Belastbarkeit, Intelligenz und Teamarbeit zu beweisen.

Am Donnerstag wurden die drei besten Gruppen dieser „Panther Challenge im engeren Sinne“ bei der feierlichen Abschlussveranstaltung in der Bundespolizeiabteilung Duderstadt gekürt.

Emotionaler Augenblick für die 98 teilnehmenden Schüler und ihre Angehörigen: Der Abschluss der Panther Challenge 2023 in Duderstadt. Foto: Bundespolizeiabteilung Duderstadt / Polizei

Zur Abschlussveranstaltung sahen auch die Eltern und Angehörigen ihre zur Panther Challenge angetretenen Sprösslinge nach drei Tagen zum ersten Mal wieder. Angeführt von einem Wasserwerfer marschierten die Challenger in ihrer Uniform vor ihnen ein. „Ein sehr emotionaler Augenblick für die sichtbar stolzen Eltern“, berichtet Bögershausen, Pressesprecherin der Bundespolizeiabteilung Duderstadt.

Während einer Slideshow aus Videos und Fotos der vergangenen Tage habe den Challengern und ihren Angehörigen der Stolz ins Gesicht geschrieben gestanden, bilanziert die Bundespolizeiabteilung im Nachgang.