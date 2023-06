Wilsum: 16-Jähriger bei Motorradunfall lebensgefährlich verletzt

In der Grafschaft Bentheim ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen.

Ein 16-Jähriger hat mit einem Motorrad in Wilsum in der Grafschaft Bentheim einen Baum gerammt und lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Jugendliche sei am Donnerstagnachmittag zusammen mit einem 15 Jahre alten Beifahrer unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dieser blieb unverletzt.

In einer Linkskurve kam das Motorrad der beiden Jugendlichen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen den Baum. Der 16-Jährige kam nach einer Erstversorgung am Unfallort ins Krankenhaus.

Drei Verletzte bei Unfall auf A31 nahe Emsbüren

Bei einem Unfall auf der Autobahn 31 nahe Emsbüren im Landkreis Emsland sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 44-Jähriger sei mit zwei Kindern im Auto am Donnerstagabend auf der Autobahn in Richtung Süden unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam sein Wagen auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und überschlug sich schließlich.

Der 44-Jährige und ein sechsjähriges Kind wurden leicht, ein Vierjähriger schwer verletzt. Alle drei kamen ins Krankenhaus. Die Autobahn in Richtung Süden war zwischenzeitlich gesperrt.

Großbrand in Porzellanfabrik in Varel - Löscharbeiten vor dem Ende

Der Großbrand in einer Porzellanfabrik in Varel im Landkreis Friesland ist nach Angaben der Polizei weitgehend gelöscht. Die Feuerwehr wolle mit Hilfe von Drohnen von oben prüfen, ob es noch Brandnester gebe, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Das Feuer habe fünf Lagerhallen auf dem verwinkelten Gelände komplett zerstört, die Flammen hätten schnell übergegriffen. Die Polizei geht nicht davon aus, dass Menschen verletzt wurden. Die Nachlöscharbeiten dauern an, die Feuerwehr war zwischenzeitlich mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Das Feuer in der Fabrik war am Donnerstagabend ausgebrochen, eine riesige Rauchwolke stieg über dem Gelände auf. Die Anwohner wurden aufgerufen, wegen der starken Rauchentwicklung ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Warnung galt am Freitagmorgen noch immer. Warum das Feuer ausbrach, könne erst geklärt werden, wenn der Brandort erkaltet sei, sagte der Polizeisprecher.