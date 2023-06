Niedersachsen: 35-Jährige lebensgefährlich bei Unfall verletzt

Wremen Getötetes Pferd im Kreis Göttingen, Hammer-Attacke in Lüneburg, Reizgas-Angriff in einer Bank im Kreis Verden – die Blaulicht-Meldungen.

Bei einem Verkehrsunfall bei Wremen im Landkreis Cuxhaven ist am Mittwochnachmittag auf der Landstraße 129 eine 35-jährige Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor kam die Frau aus zunächst unbekannten Gründen in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auf der Gegenfahrbahn stieß die Frau mit einer 36-jährigen Autofahrerin zusammen. Anschließend wurde der Wagen der 36-Jährigen in einen Graben geschleudert.

Die Frau und ihre 8-jährige Tochter, die sich ebenfalls in dem Auto befand, wurden leicht verletzt. Der Wagen der 35-jährigen lebensgefährlich Verletzten kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Alle Personen wurden nach einer Erstversorgung durch die Einsatzkräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos entstanden Totalschäden und die Fahrbahn waren zeitweise vollständig gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

60-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall im Landkreis Aurich

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Aurich ist eine 60 Jahre alte Frau gestorben, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, wie die Polizei mitteilte. Ein 66 Jahre alter Fahrer geriet aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Das Auto prallte mit einem Lastwagen zusammen.

Die 60-jährige Beifahrerin des Autofahrers wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie. Der 66-Jährige erlitt den Angaben der Polizei zufolge schwere Verletzungen, der Fahrer des Lastwagens leichte. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

Lüneburg: 20-Jähriger greift Ex-Kollegen mit Hammer an

Ein 20-Jähriger hat in Lüneburg einem ehemaligen Arbeitskollegen aufgelauert und ihn mit einem Hammer angegriffen. Der 63-Jährige sei weggelaufen und den Schlägen ausgewichen, er habe nur leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Beamten ermitteln wegen versuchten Totschlags gegen den jungen Mann, der als psychisch labil gilt und betrunken war. Ob er vor den Haftrichter oder in eine psychiatrische Klinik kommt, war zunächst unklar. Am frühen Donnerstagmorgen hatte der 20-Jährige seinem Opfer auf dem Gelände seiner ehemaligen Arbeitsstätte aufgelauert. Die Ermittlungen dauern an.

Göttingen: Pferd getötet – Tierschützer bieten 1000 Euro für Hinweise

Nach der Tötung eines Pferdes in Göttingen hat die Tierschutzorganisation Peta eine Belohnung für Hinweisgeber ausgesetzt. Informationen, „die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen“, würden mit bis zu 1000 Euro belohnt, teilte Peta am Donnerstag mit. Bisher gibt es noch keine Spur zu einem Täter, wie es von der Polizei am selben Tag hieß. Sie bittet ebenfalls weiter um Zeugenhinweise.

Nach Polizeiangaben wurde dem Tier am Wochenende des 17. und 18. Junis in den Hals geschossen. Der etwa 16 Jahre alte Wallach verblutete. Genauere Hinweise zum Tathergang haben die Beamten den Angaben nach noch nicht.

„Es ist erschreckend, wie häufig Pferde von Menschen auf grausame Art verletzt oder getötet werden“, sagte Monic Moll, Fachreferentin bei Peta. Die Tierschutzorganisation setzt nach eigenen Angaben regelmäßig Belohnungen in Fällen misshandelter oder ausgesetzter Tiere aus.

Zwei Verletzte nach Reizgasangriff in Bankfiliale in Achim

Bei einem Reizgasangriff in einer Bankfiliale in der Innenstadt von Achim im Landkreis Verden sind zwei Menschen verletzt worden. Ein unbekannter Täter hatte in der Bankfiliale am Donnerstag zunächst einen 48 Jahre alten Kunden mit Reizgas besprüht und ihn ausgeraubt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Täter Bargeld in fünfstelliger Höhe und flüchtete unerkannt. Der verletzte Kunde wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Achim: Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr stehen in der Innenstadt. Foto: Marco Rauch / dpa

Ein 35 Jahre alter Kunde hatte den Vorfall gesehen und verfolgte den Täter zunächst. Weil er aber auch mit Reizgas verletzt worden sei, habe er seine Verfolgung abbrechen müssen, sagte die Sprecherin. Der Mann wurde vor Ort medizinisch versorgt. Zunächst sei nicht klar gewesen, ob auch Bankbeschäftigte durch das Reizgas verletzt worden seien. Dies sei aber nicht der Fall gewesen. Die Filiale wurde aufgrund des Reizgaseinsatzes evakuiert. Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.