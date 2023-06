Göttingen: Mann zielt mit Waffe auf Autofahrer

Ein Mann hat an einem Göttinger Kreisel mit einer Waffe Schüsse auf Autofahrer angedeutet. Das berichtet die Polizei Göttingen.

Am Mittwochmorgen, 28. Juni, gegen 7.55 Uhr hat ein Göttinger, der sich laut Polizei offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, am Kreisel Königsallee/Grätzelstraße vom Fahrbahnrand aus mit einer Softair-Pistole auf mindestens zwei vorbeifahrende Autofahrende gezielt. Dabei tat er so, als ob er einen Schuss abfeuern wolle.

Zeugin alarmiert Polizei

Eine Zeugin habe, so die Polizei, das beunruhigende Verhalten beobachtet und die Polizei alarmiert. Beamte konnten den 38-Jährigen kurz danach im Rahmen der Fahndung auf einem Parkplatz in der Königsallee ergreifen und zu Boden bringen.

Bei der Durchsuchung des Mannes stießen die Fahnder auf einen Pistolen-Nachbau, den er im Hosenbund trug, sowie ein Einhandmesser, welches er in einer Bauchtasche hatte. Beide Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der Göttinger wurde in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert.

Die Polizei Göttingen bittet betroffene Autofahrer und weitere Zeugen, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.