„Mandat für Gerichtsverfahren“ – Polizei warnt vor Fake-Mails

In den vergangenen Tagen kam es im Bereich der Polizeiinspektion Göttingen vermehrt zu gefälschten Schreiben per E-Mail, deren Absender angeblich die Bundespolizei sei. Es handelt sich um Fälschungen, so die Göttinger Polizei. Sie rät, die E-Mail zu löschen.

Gefälschte E-Mails setzen Empfänger unter Druck

Wie die Beamten erklären, wird in den E-Mails mit der Überschrift „Mandat für Gerichtsverfahren“ mitgeteilt, dass man sich wegen diverser (Internet-)Taten, insbesondere solcher mit sexuellem Hintergrund, angeblich strafbar gemacht habe und ein Haftbefehl vorliegen würde. Ferner müsse man mit einer Haftstrafe bis zu 35 Jahren oder einer Geldstrafe bis 190.000 Euro rechnen.

Die Angeschriebenen werden unter Setzung einer Frist von 72 Stunden aufgefordert, auf die E-Mail zu antworten. Andernfalls werde ein Haftbefehl vollstreckt.

Polizei rät: Betrugs-Mail löschen und nicht antworten

„Bei dem Schreiben handelt es sich um die Vorbereitung einer Betrugstat. Verfasser dieser Schreiben ist nicht die Bundespolizei. Ziel der Täter ist es, an die personenbezogenen Daten der potenziellen Opfer zu gelangen, diese dann unter Druck zu setzen und zu einer Zahlung zu bewegen“, erklärt Marko Otte, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizei Göttingen, und rät „Antworten Sie nicht auf diese oder ähnliche E-Mails! Klicken Sie keine Links von unbekannten Verfassern an! Löschen Sie die E-Mail umgehend!“

Tipps zu ähnlich gelagerten Straftaten und anderen Themen erhalten Interessierte unter www.polizei-beratung.de. Nähere Informationen zu dem genannten Phänomen gibt es auch auf der Homepage der Bundespolizei.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.